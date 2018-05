വിവാദങ്ങള്‍ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച താരങ്ങളില്‍ ഒരാളാണ് സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍. എന്നാല്‍ ബോളിവുഡിന്റെ മസില്‍മാനായി മാറാന്‍ ഒട്ടേറെ കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സല്ലുവിന്. അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്‍പേ മോഡലിങ്ങില്‍ തിളങ്ങിയിരുന്ന താരമായിരുന്നു സല്‍മാന്‍. പക്ഷെ അഭിനയം സല്‍മാന് എത്തിപിടിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്‍ സലിം ഖാന്‍ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ സല്‍മാന്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് വേറെ ചില പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അസ്ഥാനത്താക്കിയായിരുന്നു സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ എന്ന നടന്റെ വളര്‍ച്ച.

ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ബോളിവുഡിന്റെ സ്വന്തം മസില്‍മാന്റെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം വെറും രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? എന്നാല്‍ അതാണ് സത്യം. പതിന്നാലാം വയസിലാണ് സല്ലു തന്റെ ആദ്യ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്നത്. അതും പിന്നണിയിലെ നര്‍ത്തകനായിട്ട്. ലഭിച്ച ശമ്പളം എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയും.

1978ല്‍ പിന്നണിയിലെ നര്‍ത്തകനായി താന്‍ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്തെ കുറിച്ച് സല്‍മാന്‍ മുന്‍പ് ചില അഭിമുഖങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ശമ്പളം ഓര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മുംബൈയിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലില്‍ അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടിക്ക് ഏകദേശം എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്കടുത്തു ലഭിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓര്‍മിക്കുകയുണ്ടായി.

പിന്നീട് രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രമുഖ പരസ്യചിത്ര സംവിധായകനായ കൈലാഷ് സുരേന്ദ്രനാഥിന്റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങിയ ശീതളപാനീയത്തിന്റെ പരസ്യത്തില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ സല്ലുവിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. താന്‍ സിനിമ മേഖലയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദികള്‍ കൈലാഷും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, അന്നത്തെ കാമുകിയായിരുന്ന മോഡല്‍ ആരതി ഗുപ്തയുമാണെന്നും ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നില്‍ അവരാണ് തനിക്ക് ജോലി നല്‍കിയതെന്നും സല്‍മാന്‍ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ആ അവസരത്തെക്കുറിച്ച് സല്‍മാന്‍ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയായിരുന്നു. തന്റെ പുതിയ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളത്തിനടിയില്‍ അനായാസം നീന്താന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു മോഡലിനെ തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു കൈലാഷ്. ബാന്ദ്രയിലുള്ള സീ റോക്ക് ഹോട്ടലിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിലെ നീന്തലാണ് തന്നെ തേടി ജോലി വരാന്‍ കാരണം. അടുത്ത് കൂടി കടന്നു പോയ സുന്ദരിയായ യുവതിയെക്കൊണ്ട് മതിപ്പ് തോന്നിപ്പിക്കാനായിരുന്നു പൂളിലെ സല്‍മാന്റെ അഭ്യാസം. ആ യുവതിയാകട്ടെ ആരതി ഗുപ്തയും. സല്‍മാന്റെ കഴിവില്‍ മതിപ്പു തോന്നിയ ആരതിയാണ് സല്‍മാനെ കൈലാഷിന്റെ പരസ്യത്തിലേക്ക് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്.



എന്നാല്‍ സല്‍മാന്‍ തീരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്നായിരുന്നു കൈലാഷിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടതെന്തിനാണെന്നു ചോദിച്ച കൈലാഷിനോട് ആരതി പറഞ്ഞത് അവനോട് ആ ഷര്‍ട്ടൊന്നു മാറ്റാന്‍ പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവന് ഒരു നീന്തല്‍ താരത്തിന്റെ ശരീരമാണെന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് കൈലാഷിന് സല്‍മാന്റെ കഴിവ് ബോധ്യമാകുന്നത്. സല്‍മാന്റെ ആ ശരീര സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ് അന്നും ഇന്നും ലക്ഷകണക്കിന് വരുന്ന ആരാധികമാരുടെ മനം കവരുന്നതും.

ആ പരസ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ സല്‍മാന്‍ മൂന്നക്ക ശമ്പളക്കാരനായി. കൈലാഷ് അന്ന് സല്‍മാന് നല്‍കിയത് എഴുന്നൂറിയറ്റിയമ്പത് രൂപയാണ്. പിന്നീട് തനിക്ക് ലഭിച്ച ശമ്പളം നാലക്കമായിരുന്നുവെന്ന് താന്‍ അവതാരകനായി വന്ന ബിഗ് ബോസ് ഷോയില്‍ സല്‍മാന്‍ പറയുകയുണ്ടായി. ഒരുപാട് നാള്‍ നാലക്ക ശമ്പളക്കാരനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സല്‍മാന്‍. അങ്ങനെയാണ് സല്‍മാന്റെ തലവര മാറ്റിമറിച്ച ചിത്രം മേനെ പ്യാര്‍ കിയ അദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തുന്നത്. സൂപ്പര്‍ ഡ്യൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ആയി മാറിയ ആ ചിത്രത്തിനായി സല്‍മാന് ലഭിച്ച തുക മുപ്പത്തിയൊന്നായിരം രൂപയാണ്. പിന്നീടത് എഴുപത്തയ്യായിരമായി വളര്‍ന്നു.

പിന്നീടിങ്ങോട്ട് സല്‍മാന്‍ എന്ന താരത്തിന്റെ ഉദയമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു ചിത്രത്തിന് സല്‍മാന്‍ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒന്‍പതക്ക സംഖ്യയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ വളര്‍ച്ച ബോധ്യമാകുക. ഏതാണ്ട് അറുപതുകോടിക്കും മീതെയാണ് സല്‍മാന്‍ ഒരു ചിത്രത്തിനായി ഇന്ന് വാങ്ങുന്നത്.

