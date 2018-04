മാന്‍വേട്ടക്കേസില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സല്‍മാന്‍ ഖാന് പിന്തുണയുമായി മുന്‍കാല നടിയും അവതാരകയുമായ സിമി ഗ്രേവാൾ രംഗത്ത്. തന്റെ വേരിഫൈ ചെയ്യാത്ത ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് സിമി സൽമാനെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സല്‍മാന്‍ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും നിസ്സാരമായ വികാരങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്ത് ആരെയോ സംരക്ഷിക്കാനായി കുറ്റം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയുമാണുണ്ടായത് എന്നാണ് സിമിയുടെ വാദം.

'ഒരു കാര്യം എനിക്കുറപ്പാണ് സൽമാൻ ഖാൻ ഒരു മൃഗത്തെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല. അദ്ദേഹം മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. യഥാർഥ കുറ്റവാളിയെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരണം. ഇരുപത് വർഷമായി മറ്റൊരാളുടെ അപരാധത്തിന്റെ കുരിശു പേറുക എന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. സല്‍മാന്റെ സഹാനുഭൂതി, മഹാമനസ്‌ക്കത ഇവയൊക്കെ ഇവിടെ അപ്രസക്തമാണ്. സല്‍മാനല്ല തോക്കിന്റെ കാഞ്ചി വലിച്ചത് എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. അദ്ദേഹമല്ല ആ കുറ്റം ചെയ്തത്. സ്വയം വലിയ വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിസാരമായ വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ആരെയോ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്-സിമി പറഞ്ഞു.

1998 ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിന് രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പുരിൽ രണ്ട് കൃഷ്ണമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി എന്നതാണ് സല്‍മാനെതിരേയുള്ള കേസ്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര്‍ 13-നാണ് ഈ കേസില്‍ വാദം തുടങ്ങിയത്. ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിന് സല്‍മാന്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുകയും അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജയിലില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സല്‍മാന്‍ നേരെ പോയത് സുഹൃത്തും റേസ്-3യിലെ സഹതാരവുമായ സാഖിബ് സലീമിന്റെ പിറന്നാളാഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ്. നടന്മാരായ ബോബി ഡിയോള്‍ റിതേഷ് ദേശ്മുഖ്, സാഖിബ് സലിം എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന സല്‍മാന്റെ ചിത്രം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

salman khan black buck poaching case simi garewal says salman is protecting someone