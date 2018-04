സ്വതവേ ആളിക്കത്തുന്ന ബോളിവുഡിലെ കാസ്റ്റിങ് കൗച്ച് വിവാദത്തിന്റെ എരിതീയിലേയ്ക്ക് എണ്ണയൊഴിക്കുകയാണ് പഴയകാല നൃത്തസംവിധായിക സരോജ് ഖാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തത്. ഉള്ളില്‍ കലയുണ്ടെങ്കില്‍ സ്വയം വില്‍പനച്ചരക്കാകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന സരോജിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അത്ര നന്നായല്ല ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

കടുത്ത വിമര്‍ശനമായിരുന്നു സിനിമാമേഖലയുടെ അകത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നും സരോജ് ഖാനും ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്‍ക്കുമെതിരേ ഉയര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍, ചിലരെങ്കിലും സരോജ് ഖാന് പിന്തുണയുമായി വന്നു. അതിലൊരാളാണ് നടി റിച്ച ചദ്ദ. ബോളിവുഡിനെ സംഘം ചേര്‍ന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതിനെ ചെറുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച റിച്ചയ്ക്ക് പക്ഷേ, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ശകാരവര്‍ഷമായിരുന്നു.

ആളുകള്‍ ഒരു മണ്‍കൂനയെ മലയാക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബോളിവുഡിലുള്ളവര്‍ ഏറ്റവും മോശമാണെന്നും എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുമാണ് ആളുകള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, വാസ്തവം അതല്ല. എല്ലാ മേഖലയിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിന് ബോളിവുഡിനെ മാത്രം ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നു-വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ.യോട് റിച്ച പറഞ്ഞു.

റിച്ചയുടെ ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനെതിരേ വന്‍ വിമര്‍ശനമാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഉയരുന്നത്. കാപട്യത്തിന്റെ കൊടുമുടിയാണിതെന്നാണ് പ്രധാന വിമര്‍ശനം. തന്റെ സിനിമയായ ഫുക്രിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുമ്പോള്‍, തന്നെ ഒരാള്‍ കിടക്ക പങ്കിടാന്‍ ക്ഷണിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ലെ റിച്ച എന്നായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം. അപ്പോള്‍ അത് ആ സിനിമയുടെ പ്രചരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു നാടകമായിരുന്നോ എന്നും ചോദ്യമുയര്‍ന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് നട്ടെല്ലുണ്ടോ. ചുരുങ്ങിയത് സ്ത്രീകളായ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുവേണ്ടിയെങ്കിലും ഒരു നിലപാടെടുക്കൂ എന്ന് മറ്റു ചിലര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തന്റെ സുരക്ഷയും ഭാവിയും ഭദ്രമാക്കിയാല്‍ ബോളിവുഡിലെ കാസ്റ്റിങ് കൗച്ചിന് പിറകിലുള്ള ആളുകളുടെ പേരുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്താമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ പി.ടി.ഐ.യ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ റിച്ച പറഞ്ഞത്. ഈ നിലപാടില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ സരോജ് ഖാന്റെ വിഷയത്തില്‍ റിച്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ജനങ്ങളെ ക്ഷുഭിതരാക്കിയിത്.

Content Highlights: richa chadha slammed for her hypocritical defence of saroj khan richa chadha actress