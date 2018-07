തീപ്പൊരി സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ സിനിമാപ്രേമികളെ ആവേശത്തിലാറാടിച്ച തിരക്കഥാകൃത്താണ് രഞ്ജി പണിക്കര്‍. പിന്നീട് അഭിനേതാവായും രഞ്ജി പണിക്കര്‍ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. എന്നാല്‍ കയ്യടികള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയ തന്റെ സംഭാഷണങ്ങളില്‍ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് തുറന്നു പറയുകയാണ് രഞ്ജി പണിക്കര്‍. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കിങ് എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിലെ നീ വെറും പെണ്ണാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീവിരുദ്ധ സംഭാഷണങ്ങള്‍ എഴുതിയതില്‍ തനിക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ടെന്ന് രഞ്ജി പണിക്കര്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഞാനൊരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അന്ന് അതൊക്കെ എഴുതിയത്. കിങിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ പറയുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന കയ്യടിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് ചിന്തിച്ചത്. അതില്‍ വിഷമമുണ്ട്. ഇന്ന് സിനിമയ്ക്ക് സംഭാഷണം എഴുതിയാല്‍ ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കില്ല

ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് സിനിമ കാണുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത്തരം സംഭാഷണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അവരെ അപമാനിച്ചതായി തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ അത് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പിഴവാണ്. വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് ഞാനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കരുതിക്കൂട്ടി അങ്ങനെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ തിരുകിക്കയറ്റിയതല്ലായിരുന്നു. അന്ന് അത്തരം സംഭാഷണങ്ങള്‍ കേട്ട് കയ്യടിച്ചവര്‍ക്ക് പോലും പിന്നീടാണ് അതിലെ ശരികേട് മനസിലായത്.

ചെമ്മാനെന്നും ചെരുപ്പുകുത്തിയെന്നും അണ്ടന്‍ അടകോടന്‍ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ സിനിമകളില്‍ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അത് ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പിന്നീടാണ് മനസിലായത്. ആ വാക്കുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.

ഇതൊക്കെ ഒഫന്‍സീവാണെന്ന് അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനെച്ചൊല്ലി വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നപ്പോഴാണ് ഇത് എഴുതാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായത്.

രാഷ്ട്രീയബോധമുള്ളല്ല ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാന്‍ എന്റെ എഴുത്തുകളില്‍ ഒരിക്കലും ജാതി-ലിംഗ മുന്‍വിധികള്‍ ഒരിക്കലും കൊണ്ട് വരരുതായിരുന്നു. ഞാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ഓരോ വാക്കിലും എനിക്കിപ്പോള്‍ പശ്ചാത്താപമുണ്ട്-രഞ്ജി പണിക്കര്‍ പറയുന്നു.

