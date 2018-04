വിരുഷ്‌ക വിവാഹത്തിനുശേഷം ബോളിവുഡ് ഏറ്റവുമധികം തല പുണ്ണാക്കുന്നത് ദീപിക പദുക്കോണിനെയും രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങിനെയും കുറിച്ചോര്‍ത്താണ്. പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും ഒരക്ഷരം ഇതുവരെ മിണ്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുകയാണ് ഇരുവരും. കല്ല്യാണത്തിന്റെ തിയ്യതിയും വേദിയും വരെ നിശ്ചയിച്ച് വാര്‍ത്ത ചമച്ചവരുണ്ട്. അപ്പോഴും മൗനം ആയുധമാക്കി ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു ഇവര്‍. ഒടുവില്‍ നായകന്‍ രണ്‍വീര്‍ തന്നെ കല്ല്യാണക്കാര്യത്തില്‍ ആദ്യമായി മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്.

'ഇപ്പോള്‍ കേള്‍ക്കുന്നതത്രയും അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്' -സ്പൈസ് റൂട്ട് മാസികയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ രണ്‍വീര്‍ പറഞ്ഞു. 'ഔദ്യോഗികമായി ഞങ്ങള്‍ ഒരു തീരുമാനവും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഭാവിയില്‍ ഇന്ന ദിവസം നടക്കുമെന്ന് പറയാന്‍ ഞാനൊരു പ്രവാചകനൊന്നുമല്ല. തത്കാലം ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇരുവരും അങ്ങേയറ്റം തിരക്കിലാണ്.

മാത്രമല്ല, നടുവേദനയില്‍ നിന്നും മറ്റും ദീപിക ഇപ്പോള്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നേയുളളൂ. ഞങ്ങള്‍ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായി തിരക്കിലാണ്. ഭാവിയില്‍ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ പുരപ്പുറത്ത് കേറി നിന്ന് ഞാന്‍ വിളിച്ചു കൂവുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കും'-രണ്‍വീര്‍ പറഞ്ഞു.

വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിനും ഒക്ടോബറിനും ഇടയ്ക്ക് വിവാഹം നടത്താന്‍ താരങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ധാരണയായെന്നും സ്വകാര്യ ചടങ്ങില്‍ ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരമായിരിക്കും വിവാഹമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്‍വീറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

ranveer sing opens up about marriage, ranveer on wedding rumours, ranveer singh deepika padukone