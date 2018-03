തെലുങ്ക് സിനിമയില്‍ കാസ്റ്റിംങ് കൗച്ച് ഇല്ലെന്നും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനും ഇരയായിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ നടി രാകുല്‍ പ്രീതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് നടിമാരായ മാധവി ലതയും ശ്രീ റെഡ്ഡിയും. ഈയിടെ ടിവി 5 വാര്‍ത്താചാനലില്‍ ഒരു ചര്‍ച്ചക്കിടെ അവതാരകന്‍ സാംബശിവ റാവു സിനിമയില്‍ ദല്ലാള്‍മാരുണ്ടെന്നും നടിമാര്‍ വേശ്യകളാണെന്നും പറഞ്ഞത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.

നടിമാരെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ച സാംബശിവത്തെ ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച രാകുല്‍ പ്രീത് തെലുങ്ക് സിനിമയില്‍ കാസ്റ്റിംങ് കൗച്ച് ഇല്ലെന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണവുമില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. തെലുങ്ക് സിനിമയില്‍ ലൈംഗിക ചൂഷണമില്ലെന്ന രാകുലിന്റെ വാദമാണ് നടിമാരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. തുറന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമാണ് രാകുലിനെന്ന് അവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

സിനിമയില്‍ എത്തുന്ന പുതുമുഖ നടിമാര്‍ക്ക് രാകുല്‍ തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നല്‍കുന്നത്. ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങളെ നേരിടാന്‍ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് പകരം നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് ഒരുപിടിയാളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇരുപതോളം സിനിമയില്‍ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള രാകുല്‍ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയാമോ? കാസ്റ്റിങ് കൗച്ചിനെക്കുറിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും ചര്‍ച്ചകള്‍ വേണം. ലൈംഗിക ചൂഷണം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള യാഥാര്‍ഥ്യത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ള യുവ താരങ്ങള്‍ക്ക് ബോധവത്കരണമാണ് രാകുല്‍ നല്‍കേണ്ടതെന്ന് നടിമാര്‍ പറയുന്നു.

തെലുങ്ക് സിനിമയില്‍ ലൈംഗിക ചൂഷണം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന് തെളിവായി കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ചില്‍ ഭാഗമായുള്ള സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പേരുകള്‍ താന്‍ വെളിപ്പെടുത്താമെന്നും ശ്രീ റെഡ്ഡി പറയുന്നു. ഇതാദ്യമായല്ല തനിക്കിത്തരം അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന വാദവുമായി രാകുല്‍ രംഗത്ത് വരുന്നത്. മസാല സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ചിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇവിടെ കൊഴുക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു രാകുലിന്റെ വാദം.

Rakul preeth sing on non existence of casting couch in tollywood gets slammed by telugu actresses