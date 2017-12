ആര്‍ത്തവം എന്നത് ഇന്ന് സമൂഹത്തില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ്. എങ്കില്‍ പോലും മാറ്റിനിര്‍ത്തപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കില്‍ ഉച്ചരിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത വിഷയമായാണ് ആര്‍ത്തവത്തെ പലരും കാണുന്നത്. ആര്‍ത്തവമുള്ള സ്ത്രീയെ തൊട്ടുകൂടാത്തവളായി തീണ്ടാപ്പാടകലെ നിര്‍ത്തുന്ന സമൂഹം ഇന്നുമുണ്ട്.

സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകള്‍ ലഭ്യമാകാത്ത സ്ഥലങ്ങളും കീറത്തുണിയും പേപ്പറുകളും പുല്ലും എന്തിന് ഉണങ്ങിയ ചാണകം വരെ ആര്‍ത്തവരക്തം മറയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ പലയിടത്തും ഉണ്ട് എന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

ഈ അവസരത്തിലാണ് അക്ഷയ് കുമാര്‍ നായകനായി എത്തുന്ന 'പാഡ്മാന്‍' എന്ന ചിത്രം ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍ സാനിട്ടറി നാപ്കിനുകള്‍ നിര്‍മിച്ച അരുണാചലം മുരുഗാനന്ദം എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതമാണ് പാഡ്മാനില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തുവിടുന്ന പരിപാടിക്കിടെ നായിക രാധിക ആപ്തെയും സംവിധായകന്‍ ബാല്‍ക്കിയും പങ്കുവെച്ച ആര്‍ത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

ആര്‍ത്തവം മാറ്റി നിര്‍ത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന അബദ്ധ ധാരണകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അനുഭവം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെന്ന് രാധിക പറയുന്നു. തന്റെ ആദ്യ ആര്‍ത്തവം അമ്മ ഒരു ആഘോഷമാക്കിയാണ് നടത്തിയതെന്നും ഋതുമതിയായ തനിക്ക് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങള്‍ ലഭിച്ചുവെന്നും രാധിക ഓര്‍മ്മിച്ചു

എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഡോക്ടര്‍മാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ആ ദിവസം എന്റെ അമ്മ വീട്ടില്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടി നടത്തി, എനിക്ക് ഒരു വാച്ച് സമ്മാനമായി നല്‍കി. ഞാന്‍ അന്ന് കരയുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് നിറയെ സമ്മാനങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. രാധിക പറഞ്ഞു

ആര്‍ത്തവ സമയങ്ങളില്‍ തന്റെ അമ്മയെ മാറ്റി നിര്‍ത്തിയ അനുഭവമാണ് സംവിധായകന്‍ ബാല്‍കി പങ്കുവച്ചത്. ഞാന്‍ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അമ്മ നടുമുറ്റത്തിന് പുറത്തിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അന്നറിയില്ലായിരുന്നു എന്തിനാണ് അമ്മ അന്നത്രയും നേരം അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നതെന്ന്. അവിടെ ഒരു തുണി തൂക്കി ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു.

ആ സമയങ്ങളില്‍ അമ്മ അടുക്കളയില്‍ പ്രവേശിച്ചിരുന്നില്ല. അതെന്തോ നിയമമാണെന്നാണ് ഞാന്‍ അന്ന് കരുതിയിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഒക്കെ അമ്മ, സഹോദരി, ഭാര്യ അങ്ങനെ പലരും ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്ന് പോയത് നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ബാല്‍കി പറഞ്ഞു. ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് പാഡ്മാന്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്

Content Highlights : Padman,Akshay Kumar,Radhika Apte About Mensturation Mother Throws a Party After She Got Her First Period