ശക്തമായ നിലപാടുകള്‍ കൊണ്ടും അഭിനയ പാടവം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയയായ നടിയാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. ബോളിവുഡും കടന്ന് ഹോളിവുഡില്‍ പാറിപ്പറക്കുകയാണ് പ്രിയങ്കയിപ്പോള്‍. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ബോളിവുഡിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രിയങ്ക. സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ നായകനാകുന്ന ഭരതും ഷോണാലി ബോസ് ഒരുക്കുന്ന 'ദി സ്‌കൈ ഈസ് പിങ്കു'മാണ് പ്രിയങ്കയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല 'ദി സ്‌കൈ ഈസ് പിങ്കി'ന്റെ ലാഭവിഹിതവും പ്രിയങ്കയെ തേടിയെത്തും. മിഡ് ഡേ ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ബോളിവുഡില്‍ ലാഭവിഹിതം കൈപറ്റുന്ന ആദ്യ നടി എന്ന ലേബല്‍ പ്രിയങ്ക സ്വന്തമാക്കും.

സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍, ഷാരുഖ് ഖാന്‍, ആമിര്‍ ഖാന്‍, അക്ഷയ് കപൂര്‍ എന്നിവരാണ് ബോളിവുഡില്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ ലാഭവിഹിതം കൈപറ്റുന്ന നടന്‍മാര്‍. ചിത്രത്തില്‍ ദംഗല്‍ നായിക സൈറ വസീമിന്റെ അമ്മ വേഷമാണ് പ്രിയങ്ക അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

'സ്‌കൈ ഈസ് പിങ്ക് ചെറിയ ബജറ്റില്‍ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. പ്രിയങ്കയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിഫലം നല്‍കിയാല്‍ ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോവില്ല. അതു കൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിന്റ ഷെയര്‍ വാങ്ങാം എന്ന തീരുമാനത്തില്‍ പ്രിയങ്കയെത്തിയത്. ലാഭത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാകും വാങ്ങുക എന്നത് തീരുമാനമായിട്ടില്ല.' അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതായി മിഡ് ഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും തുല്യ വേതനം നിലവിലില്ലാത്ത മേഖലകളില്‍ ഒന്നാണ് സിനിമാ വ്യവസായം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രിയങ്കയുടെ ശക്തമായ ചുവട് വെയ്പ്പ്. ഫര്‍ഹാന്‍ അക്തര്‍ നായകനാവുന്ന ചിത്രം സിദ്ധാര്‍ഥ് റോയ് കപൂര്‍, റോണി സ്‌ക്രൂവല എന്നിവരാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

Content Highlights : priyanka chopra gets profit share sky is pink priyanka chopra back to bollywood