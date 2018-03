ഒറ്റ കണ്ണിറുക്കലിലൂടെ ലോകമെങ്ങും തരംഗമായ താരമാണ് പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യര്‍. പ്രിയയുടെ വൈറലായ കണ്ണിറുക്കല്‍ അനുകരിച്ചവരും കടമെടുത്തവരും ധാരാളം. അക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇതാ വഡോദര പോലീസും. പക്ഷെ കണ്ണിറുക്കലിനെക്കുറിച്ചൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാനാണെന്നു മാത്രം. സുരക്ഷിത ഡ്രൈവിങ്ങിനായുള്ള കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി വഡോദര പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ പരസ്യ ബോര്‍ഡിലാണ് പ്രിയയുടെ കണ്ണിറുക്കല്‍ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

"ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുന്ന നിമിഷം മതി അപകടം സംഭവിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധ പതറിപ്പോകാതെ സുരക്ഷിതമായി വാഹനമോടിക്കുക" എന്ന വാചകവുമായാണ് പ്രിയയുടെ ചിത്രമടങ്ങുന്ന ബോധവത്കരണ പരസ്യം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരസ്യം ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഒമര്‍ ലുലു ചിത്രം ഒരു അഡാര്‍ ലൗവിലെ മാണിക്യ മലരായ പൂവി എന്ന ഗാനരംഗത്തോടെയാണ് പ്രിയ വാര്യര്‍ എന്ന തൃശൂര്‍കാരി പെണ്‍കുട്ടി ലോകമെങ്ങും തരംഗമായത്. ഗാനരംഗത്തിലെ പ്രിയയുടെ കണ്ണിറുക്കല്‍ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന വേഗത്തിലാണ് ഹിറ്റ് ആയത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ വരെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഈ കണ്ണിറുക്കല്‍ അമുലിന്റെ പരസ്യത്തിലും അങ്ങ് ഓസ്‌കര്‍ വേദിയില്‍ വരെയും ഓളം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

