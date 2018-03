ഒറ്റ കണ്ണിറുക്കല്‍ കൊണ്ട് തരംഗമായ താരമാണ് പ്രിയ വാര്യര്‍. പ്രിയയുടെ ആദ്യ ചിത്രം ഒരു അഡാര്‍ ലവ്വ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പല ഭാഷകളില്‍ നിന്നായി നിരവധി ഓഫറുകള്‍ താരത്തെ തേടിയെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. സൂപ്പര്‍ താരം സൂര്യയുടെ നായികയായി പ്രിയ വാര്യര്‍ എത്തുന്നു എന്നത് അത്തരത്തില്‍ പ്രചരിച്ച വാര്‍ത്തയാണ്. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ പ്രിയയെ ഈ സിനിമയ്ക്കായി സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ കെ.വി ആനന്ദ്. സൂര്യയുടെ നായികയായി മുന്‍നിര നായികമാരെയാണ് തങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും ആനന്ദ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് വരെയും പേരിട്ടില്ലാത്ത ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ നടക്കുകയാണ്.

ഇതിന് മുന്‍പ് രണ്‍വീര്‍ സിംഗിന്റെ നായികയായി പ്രിയ ബോളിവുഡില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ വാര്‍ത്ത തെറ്റാണെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. കരണ്‍ ജോഹര്‍ നിര്‍മിച്ച് രോഹിത് ഷെട്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ പുത്രി സാറ അലി ഖാന്‍ ആണ് രണ്‍വീറിന്റെ നായികയായെത്തുന്നത്.

priya varrier is not a part of suriyas next film says director kv anand