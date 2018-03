കണ്ണിറുക്കി തരംഗമായ താരമാണ് പ്രിയ പ്രകാശ് വാര്യര്‍ എന്ന തൃശൂർകാരി പെണ്‍കുട്ടി. ഒമര്‍ ലുലു ചിത്രം ഒരു അഡാര്‍ ലൗവിലെ പ്രിയയുടെ കണ്ണിറുക്കല്‍ രംഗം കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിലും വേഗത്തിലാണ് വൈറലായത്. എന്നാല്‍ കണ്ണിറുക്കാന്‍ പോലും അനുവാദമില്ലാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് തന്റെ യഥാര്‍ഥ കോളേജ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് പ്രിയയുടെ സങ്കടം. ഇതില്‍ ആകെ ആശ്വാസം കോളേജില്‍ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ തന്റെ നാല് സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും പ്രിയ പറയുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രിയ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

"ഒരുപാടു പ്രതീക്ഷകളുമായി ഭയങ്കര കളര്‍ഫുള്‍ കാമ്പസ് ജീവിതം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചേര്‍ന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര നിയന്ത്രണങ്ങളായാണ്.ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഈ കോളജ് ഇഷ്ടമല്ല. ഇവിടവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ ഞങ്ങള്‍ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ എങ്ങനയൊക്കൊയോ ഞങ്ങള്‍ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടി."

എന്നാല്‍ പ്രിയയെ പോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാള്‍ മിടുക്കികളായ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ തങ്ങളുടെ കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രിയ പഠിക്കുന്ന തൃശൂരിലെ വിമല കോളജിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മരിയറ്റ് എ തേരാട്ടിലിന് പറയാനുള്ളത്.

"എനിക്കെങ്ങനെ പ്രിയയെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കാനാകും. എന്റെ കോളേജിലെ പ്രതിഭാധനരായ നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥിനികളില്‍ ഒരാള്‍ മാത്രമാണ് പ്രിയ. കേരളത്തിലുള്ളവര്‍ക്കല്ല നിങ്ങള്‍ ഉത്തരേന്ത്യക്കാര്‍ക്കാണ് പ്രിയയെ ഏറെയിഷ്ടം.

എന്റെ കോളേജിലെ രണ്ടായിരത്തിയഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികളില്‍ ഒരാള്‍ മാത്രമാണ് പ്രിയ. ഇതില്‍ പല റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും വിജയികളായവരുണ്ട്. അഭിനയിക്കാന്‍ പോയവരുണ്ട്. അവരെയും നിങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ ചെയ്യുമോ? ഇതിലെ പ്രമുഖ ചാനലിലെ റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ പ്രിയയുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാല്‍ വിജയിയായത് ഈ കോളേജിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയാണ്." പ്രിൻസിപ്പൽ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സിനോട് പറഞ്ഞു.



