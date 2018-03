ബോളിവുഡിന്റെ ബബ്ലി ഗേള്‍ ആയിരുന്നു പ്രീതി സിന്റ. തുടുത്ത കവിളുകളും നുണക്കുഴികളുമായിരുന്നു പ്രീതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. എന്നാല്‍, പ്രീതി ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു. കവിളുകള്‍ എല്ലാം കുറഞ്ഞു കൂടുതല്‍ മെലിഞ്ഞ് സുന്ദരിയയാണ് പ്രീതിയുടെ വരവ്. ആ പഴയ പ്രീതിയെ മിസ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കായി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ താരം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓര്‍മ്മചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

'എന്റെ തുടുത്ത കവിളുകള്‍ മിസ് ചെയ്യുന്ന അതെന്നോട് മറക്കാതെ പറയുന്ന എന്റെ ആരാധകര്‍ക്ക്, ഞാനിത് പറയുന്നതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു. നമ്മള്‍ എല്ലാവരും മാറും എല്ലാവരും വളരും. പ്രീതി കുറിച്ചു.



ഭര്‍ത്താവ് ജീന്‍ ഗുഡ് ഇനഫുമൊത്ത് കാലിഫോര്‍ണിയയിലാണ് പ്രീതി ഇപ്പോള്‍

