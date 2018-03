എസ്.എ്‌സ രാജമൗലി ഒരുക്കിയ ബാഹുബലിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ താരമൂല്യമുള്ള നടന്‍മാരില്‍ ഒരാളാണ് പ്രഭാസ്. ബാഹുബലി ഡബ്ബ് ചെയ്ത് വ്യത്യസ്തഭാഷകളില്‍ ഇറങ്ങിയതോടെ അതുവരെ തെലുങ്കില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന പ്രഭാസിന് ഒരുപാട് ആരാധകരായി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഭാസ് ആരാധകരുമായി ഹൈദരാബാദില്‍ വച്ച് ഒരു കൂടികാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇഷ്ടതാരത്തോടൊപ്പം ചിത്രമെടുക്കാന്‍ ആരാധകര്‍ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കാലിന് വൈകല്യമുള്ള ഒരു യുവാവ് പ്രഭാസിന്റെ കണ്ണില്‍ പെട്ടത്. മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം മത്സരിക്കാന്‍ അയാള്‍ക്ക് കഴിയാത്തതിനാല്‍ നിശബ്ദനായി പ്രഭാസിനെ ഉറ്റുനോക്കുകയായിരുന്നു.

തന്റെ അരികത്ത് വന്ന് ചിത്രമെടുക്കാന്‍ അയാള്‍ക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രഭാസ് പിന്നീട് ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല. അയാള്‍ക്ക് അരികിലേക്ക് നടന്ന് ചെന്നു. എഴുന്നേറ്റു നില്‍ക്കാന്‍ ആ യുവാവിന് സാധിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രഭാസ് അയാള്‍ക്കൊപ്പം മുട്ടുകുത്തി നിന്നാണ് ചിത്രമെടുത്തത്.

