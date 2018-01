കസബ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടി പാര്‍വതിക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ പാര്‍വതി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയും തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പാര്‍വതി-പൃഥ്വിരാജ് ജോഡി ഒന്നിക്കുന്ന 'മൈ സ്റ്റോറി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിനും ടീസറിനും ഡിസ്‌ലൈക്കുകള്‍ നല്‍കിയാണ് ആരാധകര്‍ കലിപ്പ് തീര്‍ക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ 31ന് അപ്പ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ 'പതുങ്ങി' എന്ന ഗാനത്തിന് വെറും നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊന്നായിരം ഡിസ്‌ലൈക്കുകള്‍ ആണ്. ലൈക്കുകള്‍ ആകട്ടെ മുപ്പത്തയ്യായിരവും.

പക്ഷെ സത്യത്തില്‍ ഈ ഡിസ്ലൈക്ക് ക്യാമ്പയിന്‍ ചിത്രത്തിന് അനുഗ്രഹമായിരിക്കുകയാണ്. ഡിസ്ലൈക്കുകള്‍ നല്‍കാനായിട്ടാണെങ്കിലും പാട്ട് കാണാന്‍ യുട്യൂബില്‍ കയറിയത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ്. ഇത്രയധികം കാഴ്ചക്കാരെ ലഭിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദം ആരാധകരെ അറിയിച്ച് എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജും ഗാനത്തിന്റെ ലിങ്കുള്‍പ്പടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്

