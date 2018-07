മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ സീരിയലായ ഉപ്പും മുളകിലും നിന്ന് തന്നെ നീക്കിയെന്നും സംവിധായകന്‍ ആര്‍.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ തന്നോട് പക പോക്കുകയാണെന്നുമുള്ള ആരോപണവുമായി സീരിയലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിഷ സാരംഗ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. മോശമായി പെരുമാറിയത് എതിര്‍ത്ത തന്നെ സീരിയലില്‍ നിന്നും നീക്കിയെന്നായിരുന്നു നിഷ ഒരു ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോള്‍ സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ചാനല്‍ അധികൃതർ. നിഷ തന്നെ സീരിയലില്‍ നീലുവായി തുടരുമെന്നും സീരിയലില്‍ നിന്ന് മാറ്റിയെന്ന വാര്‍ത്ത സത്യമല്ലെന്നും ചാനല്‍ തങ്ങളുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിച്ചു.

നിഷയുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ചാനൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഉപ്പും മുളകും പരമ്പരയുടെ തുടര്‍ന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകള്‍ കൊച്ചിയില്‍ ചിത്രീകരിക്കുമെന്നും ചാനല്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ നിഷ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സംവിധായകനെ മാറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഒരു ചാനല്‍ അഭിമുഖത്തിലാണ് നിഷ സംവിധായകനെതിരേ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തുവന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ തന്നോട് പല അവസരങ്ങളിലും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിലക്കിയിട്ടും വീണ്ടും തുടര്‍ന്നുവെന്നും നിഷ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചാനല്‍ ഡയറക്ടറുടെ അടുത്ത് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ലെന്നും പിന്നീട് മാനസികമായി തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും നിഷ പറഞ്ഞു. ഇത് വാര്‍ത്തയായതോടെ എ.എം.എം.എയും ഡബ്ല്യു.സി.സിയും നിഷയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു

ചാനലിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

നിഷ സാരംഗ് 'നീലു'വായി ഉപ്പും മുളകില്‍ തുടരും. മറിച്ചുണ്ടായ പ്രചരണങ്ങള്‍ സത്യസന്ധമല്ല'. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര - ടി.വി. താരം നിഷ സാരംഗിനെ ഉപ്പും മുളകും പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് മാറ്റിയെന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത സത്യമല്ലെന്ന് ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു. അറനൂറ്റി അമ്പതോളം എപ്പിസോഡുകള്‍ പിന്നിട്ട ഉപ്പും മുളകും പരമ്പരയിലെ 'നീലു'വെന്ന കഥാപാത്രത്തെ നിഷ സാരംഗ് തന്നെ തുടര്‍ന്നും അവതരിപ്പിക്കും. നിഷ സാരംഗുമായി ചാനല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇന്ന് രാവിലെ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ചര്‍ച്ചക്കൊടുവിലാണ് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഉപ്പും മുളകും പരമ്പരയുടെ ചിത്രീകരണം കൊച്ചിയില്‍ തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

