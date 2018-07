കോഴിക്കോട്: ടെലിവിഷൻ താരം നടി നിഷ സാരംഗിന് പിന്തുണയുമായി മലയാള സിനിമയിലെ താരസംഘടനയായ എ.എം.എം.എ. നടി മാല പാര്‍വതിയാണ് തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ നിഷയ്ക്ക് എ.എം.എം.എ പിന്തുണ നല്‍കിയ കാര്യം അറിയിച്ചത്. നിഷയെ മമ്മൂട്ടി വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും നിഷയോട് തന്റെ നിലപാടില്‍ തന്നെ ഉറച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ പറഞ്ഞതായും മാല പാര്‍വതി തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജില്‍ കുറിച്ചു.

മാല പാര്‍വതിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

നിഷയോട് വീണ്ടും സംസാരിച്ചു. AMMA സപ്പോര്‍ട്ട് അറിയിച്ചെന്നും, മമ്മൂക്ക വിളിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു. ചാനലില്‍ കോംപ്രമൈസ് ടോക്കിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോകാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. നോക്കട്ടെ. അല്ലേ? നിലപാടില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയായ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയ്ക്ക് ഒരു വിജയം കൂടി ആഘോഷിക്കാന്‍ ഇടവരട്ടെ.



പ്രമുഖ സീരിയല്‍ സംവിധായകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തനിക്ക് നേരിട്ട മാനസിക പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മോശമായി പെരുമാറിയത് എതിര്‍ത്ത തന്നെ സംവിധായകന്‍ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഒടുവില്‍ അകാരണമായി സീരിയലില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തെന്നും നിഷ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ സംവിധായകന്‍ ആര്‍.ഉണ്ണികൃഷ്ണനെതിരേ കടുത്ത പ്രതികരണമാണ് ഉയര്‍ന്ന് വന്നത്. നിഷയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധി ആളുകളാണ് രംഗത്തെത്തിയത്.

