തന്നെ പിന്തുണച്ച് കൂടെ നിന്ന ആരാധകര്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് നയന്‍താര. ജീവിതം അര്‍ഥപൂര്‍ണമാക്കിയതും സത്യസന്ധവും നിരുപാധികവുമായ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതും തന്റെ ആരാധകരാണെന്ന് സ്വന്തം കൈപ്പടയില്‍ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പില്‍ നയന്‍താര പറയുന്നു

നയന്‍താരയുടെ കുറിപ്പ്:

എന്റെ ജീവിതം അര്‍ഥപൂര്‍ണമാക്കിയ എന്റെ എല്ലാ ആരാധകര്‍ക്കും ഞാന്‍ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വര്‍ഷം ലഭിക്കട്ടെയെന്ന് ഞാന്‍ ആത്മാര്‍ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ കാരണം ഞാന്‍ അനുഗ്രഹീതയായി. സത്യസന്ധവും നിരുപാധികവുമായ സ്നേഹം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങള്‍ എനിക്ക് മനസിലാക്കിത്തന്നു. ജീവിതം സുന്ദരമാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹം തെളിയിച്ചു. എന്ത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ആത്മാര്‍പ്പണത്തോടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൈകളില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കണമെന്നും നിങ്ങള്‍ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു.

നിങ്ങള്‍ തന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും എനിക്ക് തിരിച്ചു നല്‍കാനുള്ളത് ഇതു മാത്രമാണ്. കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകള്‍ക്ക് പുറമെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന 'അറം' പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.

അറമിന് ഈ വിജയം സമ്മാനിച്ച എല്ലാ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും പ്രിന്റ്, ടെലിവിഷന്‍, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍, സിനിമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, നിരൂപകര്‍ എന്നിവര്‍ക്കും ഞാന്‍ നന്ദി പറയുന്നു. ഒരുപാട് ശുഭകാര്യങ്ങളും സ്നേഹവും സമ്മാനിച്ച മനോഹരമായ വര്‍ഷമായിരുന്നു ഇത്. അവ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ എന്നെ സഹായിച്ച നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ നന്ദി .

ഒന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളു ഞാന്‍ നിങ്ങളെയെല്ലാം ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാന്‍ ഇവിടെ എത്തിനില്‍ക്കുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ അല്പം ഇടം തന്നതിന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു.

മനോഹരമായ വര്‍ഷമാകട്ടെ 2018

ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ

