തന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്പി നാരായണന്‍. ഔട്ട്‌ലുക്കിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നമ്പി നാരായണന്‍ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നത്.

കേരളത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ ചാരക്കേസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്പി നാരായണന്‍ രചിച്ച റെഡി ടു ഫയര്‍: ഹൗ ഇന്ത്യ ആന്റ് ഐ സര്‍വൈവ്ഡ് ദ ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ സ്‌പൈ കേസ് എന്ന പുസകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സിനിമ വരുന്നത്. മാധവനാണ് ചിത്രത്തില്‍ നമ്പി നാരായണന്റെ വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

ചാരക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താന്‍ അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘര്‍ഷങ്ങളാണ് നമ്പി നാരായണന്‍ പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്രയോജനിക് എഞ്ചിന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു മറിയം റഷീദയും ഫൗസിയ ഹസ്സനും ഉൾപ്പെട്ട, കെ. കരുണാകരന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേര വരെ തെറിപ്പിച്ച ചാരക്കേസ്. 1994 ല്‍ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിലില്‍ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് നിരപരാധിയാണന്നു മനസ്സിലാക്കി 1998-ല്‍ സുപ്രീം കോടതി നമ്പി നാരായണനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി.

മാധവന്‍ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നല്ല അറിവുണ്ട്. അദ്ദേഹം സിനിമയ്ക്കായി എനിക്കൊപ്പവും മലയാളം പതിപ്പിന്റെ സഹ എഴുത്തുകാരായ അരുണ്‍, പ്രജേഷ് സെന്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഒരുപാട് സമയം ചിലവിട്ടു. മാധവന്‍ എന്റെ കഥ കേട്ടു. ആ സമയത്ത് ഞാന്‍ അനുഭവിച്ച പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മാധവന്‍ വ്യാകുലപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം എന്റെ കഥാപാത്രത്തെ പൂര്‍ണമായും ഉള്‍ക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാന്‍ സ്‌ക്രീനിലെ നമ്പി നാരായണന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ആനന്ദ് മഹാദേവനാണ് ചിത്രമൊരുക്കുന്നത്. തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂര്‍ണതയ്ക്കായി മാധവന്‍ ആമിർ ഖാന്റെ സഹായം തേടിയിരുന്നുവെന്ന് നേരത്തേ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായി.

