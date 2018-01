നടി പാര്‍വതിക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ മുരളി ഗോപി. ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തെ അസഭ്യം കൊണ്ടും ആയുധം കൊണ്ടും നേരിടുമ്പോള്‍ ഇവിടെ ഓര്‍മയാകുന്നത് മര്യാദയാണെന്ന് മുരളി ഗോപി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാര്‍വതിയുടെ പുതിയ ചിത്രമായ മൈ സ്റ്റോറിക്ക് നേരെ ഡിസ്‌ലൈക്ക് ക്യാമ്പയിന്‍ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുരളി ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം

'മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനരായ അഭിനേതാക്കളില്‍ ഒരാളാണ് പാര്‍വ്വതി. അവര്‍ ഒരു അഭിപ്രായം (അത് തെറ്റോ ശരിയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ!) പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില്‍ അവര്‍ പങ്കുകൊള്ളുന്ന സിനിമകള്‍ക്ക് നേരെ പടനീക്കം നടത്തുക എന്നത് തികച്ചും നിരാശാജനകമാണ്. ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രയത്‌നമാണ് ഒരു സിനിമ. അഭിപ്രായങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കൊണ്ടോ മൗനം കൊണ്ടോ നേരിടാം. അസഭ്യം കൊണ്ടും ആയുധം കൊണ്ടും നേരിട്ടാല്‍... ഓര്‍മ്മയാകുന്നത് ഔചിത്യവും മര്യാദയും ആയിരിക്കും'.

രാജ്യാന്തര ചലചിത്ര മേളയില്‍ മമ്മൂട്ടി നായകനായ കസബ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ രംഗങ്ങളെ പാര്‍വതി വിമര്‍ശിച്ചതാണ് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് പാര്‍വതിക്ക് നേരെ കടുത്ത സൈബര്‍ ആക്രമണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ടു പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.

