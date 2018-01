രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ പാര്‍വതിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ വീണ്ടും സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടി നായകനായ കസബയെ പാര്‍വതി വിമര്‍ശിച്ചാണ് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരിക്കൊളുത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് പാര്‍വതിക്ക് നേരെ ശക്തമായ സൈബര്‍ ആക്രമണമാണ് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാര്‍വതി വിഷയത്തില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ ചേരിതിരിഞ്ഞ് പോരടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

മലയാള സിനിമയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ വിമണ്‍ ഇന്‍ സിനിമാ കളക്ടീവ് എന്ന സംഘടനയിലെ അംഗമെന്ന നിലയില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍ക്ക് ഇതെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്. സൂര്യ ടോക്ക് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ സദസ്സുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെ മഞ്ജുവിന് ആ ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നു.

വിവാദത്തെക്കുരിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട വേദിയല്ല ഇതെന്നായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം.

കേരളത്തിലെ പുരുഷന്‍മാര്‍ സ്ത്രീവിരുദ്ധരാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മഞ്ജു പ്രതികരിച്ചു.

എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ്. അത് എന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായം ആണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാന്‍ ഞാനാളല്ല. എനിക്ക് ഇതുവരെ മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്ത മേഖലകളിലെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എന്നോട് എല്ലാവരും ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും സ്‌നേഹത്തോട് കൂടിയും മാത്രമേ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ പലതും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം?

ഓഖി ദുരന്ത പ്രദേശത്ത് പോയത് ഞാന്‍ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ പോയത്. അവരെ നേരിട്ട് കണ്ട് ദുഖത്തില്‍ പങ്കുചേരാനാണ് ഞാന്‍ പോയത്. എന്നാല്‍ എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ലൈവായി ഇട്ടു. അങ്ങനെയാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ അറിയുന്നതും എത്തിച്ചേരുന്നതും. അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ താല്‍പര്യമില്ല- മഞ്ജു പ്രതികരിച്ചു.

Content HIghlights: Manju Warrier on Parvathy Kasaba Controversy misogyny in Cinema and Society Soorya Talk Festival