മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ആമിയില്‍ മുഴുകിക്കഴിയുകയാണ് നായിക മഞ്ജു വാര്യര്‍. ഒരര്‍ഥത്തില്‍ ആമിയായി ജീവിക്കുക തന്നെയാണ് മഞ്ജു. തനിക്ക് കൈവ വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ആമി എന്ന കമല്‍ ചിത്രത്തിലെ നായികാവേഷം എന്നു പറയുകയാണ് മഞ്ജു.

തനിക്ക് കൈവന്ന ഭാഗ്യത്തിന്റെ ആഴവും മാധവിക്കുട്ടിയോടുള്ള വായനക്കാരുടെ ആഴവും ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയുകയാണെന്ന് സിംഗപ്പൂരില്‍ നടന്ന ഏഷ്യന്‍ വിമന്‍സ് റൈറ്റേഴ്സ് ഫെസ്റ്റിവല്‍ ഇന്‍ സിംഗപ്പൂരില്‍ പങ്കെടുത്തശേഷം മഞ്ജു പറഞ്ഞു. തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് ഫെസ്റ്റിവലിലെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചത്.

നമ്മുടെ സ്വത്തായ ആ വലിയ കഥാകാരിയെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരും എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്ക് കൂടുതല്‍ ബോധ്യമായി എനിക്ക് കൈവന്ന ഈ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ആഴം! എനിക്കവിടെ ലഭിച്ച സ്നേഹം മുഴുവന്‍ അവര്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവരുടെ കമലാ ദാസിനോടുള്ളതായിരുന്നു-മഞ്ജു കുറിച്ചു.

മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കാം



Team Aami is very blessed to have had the opportuntiy to proudly itnroduce our film through its trailer on an international platform at the Asian Women Writer's Festival in Singapore, followed by a very warm interaction with wonderful art lovers from various parts of the world.

