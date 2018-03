സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും പ്രവര്‍ത്തികളിലൂടെയും ബോള്‍ഡ് ഇമേജ് സ്വന്തമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് നടിയും അവതാരകയുമായ മന്ദിര ബേദി. ഇന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ലട്ട് ഷെയ്മിങ്ങിനും ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിനും മന്ദിരയും ഇരയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതൊന്നും തന്നെ മന്ദിരയെ കുലുക്കിയിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ജീവിതത്തില്‍ തങ്ങള്‍ക്കാണ് അവരെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അവകാശമെന്ന് കരുതുന്നവര്‍ക്കും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവരെ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മന്ദിര.

ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ ട്രോളുന്നത് ഒരു തരം ആക്രമണമാണെന്നും ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷന്മാര്‍ ഭീരുക്കളാണെന്നാണ് തനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ദിര പ്രതികരിച്ചു. സറീന്‍ ഖാന്‍ അവതാരകയായെത്തുന്ന ട്രോളുകള്‍ സംബന്ധിച്ച ചാനല്‍ പരിപാടിക്കിടയിലായിരുന്നു മന്ദിരയുടെ പ്രതികരണം.

"തങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കടന്നു കയറിയതിന് എന്നെ പുരുഷന്മാര്‍ വിചാരണ ചെയ്ത നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതില്‍ കൂടുതലും മുഖാമുഖമായിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ അതിനെല്ലാം തിരിക മറുപടി നല്‍കാന്‍ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

പക്ഷെ ഈ ഡിജിറ്റല്‍ കാലത്ത് ഇതെല്ലം മാറി മറിഞ്ഞു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ 'അജ്ഞാതവസ്ഥ' എന്നത് ഇവര്‍ക്ക് രക്ഷയ്ക്കായെത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്ര നാളത്തെ എന്റെ അനുഭവജ്ഞാനമനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷന്മാര്‍ ഭീരുക്കളാണെന്നാണ്.

സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ഞാന്‍ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നെ അവരുടെ പ്രചോദനമായി കാണുന്ന നിരവധി സ്ത്രീകളുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത് പുരുഷന്മാര്‍ എനിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങും.

പലപ്പോഴും അവയെല്ലാം അവഗണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളില്‍ അത് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തില്‍ ട്രോളിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ. അതൊരു ആക്രമണമായാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. സ്ത്രീയെ വെറും ഉപഭോഗ വസ്തുവായി കാണുന്ന, നാല് ചുവരുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തളച്ചിടുന്ന മോശം ചുറ്റുപാടില്‍ വളര്‍ന്നു വന്നതാണ് ഈ ട്രോളുകളുടെ എല്ലാം സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്." മന്ദിര പറഞ്ഞു

