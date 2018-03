രണ്‍ബീര്‍ കബീറിനൊപ്പം പരസ്യമായി പുകവലിക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തു വന്നതിന്റെ പേരില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ കടുത്ത ആക്രമണം നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് പാകിസ്താൻ താരം മാഹിറ ഖാന്‍. ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ മാഹിറ രണ്‍ബീര്‍ കപൂറിനൊപ്പം നിന്ന് പുകവലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ മതവിശ്വാസത്തെയും പാകിസ്താനെയും അപമാനിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞാണ് മാഹിറയ്‌ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടന്നത്. മാഹിറയുടെ വസ്ത്രധാരണം മാന്യമല്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ടായി. ഈ സംഭവങ്ങൾ തങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് മാഹിറ പിന്നീട് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഒരു പരിപാടിക്കിടെ ബാക്‌സ്റ്റേജിലിരുന്ന് മാഹിറ പുകവലിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് പുറത്തു വന്നത്. ഇപ്പോൾ പുകവലിക്കരുത്, പിന്നെ മതി എന്നു പറഞ്ഞ് മാനേജര്‍ വിലക്കുന്നതും മാഹിറ പരിഹസിച്ച്‌ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ഈ വീഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നതു പോലെയായിരുന്നു ട്രോളർമാരുടെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ, പഴയതുപോലെയായിരുന്നില്ല. ഇക്കുറി മാഹിറയ്ക്ക് വൻ പിന്തുണയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭിച്ചത്.

ഒരു പുരുഷൻ പുകവലിച്ചാല്‍ ആര്‍ക്കും പ്രശ്‌നമല്ല എന്നാല്‍ പെണ്ണ് പുകവലിച്ചാല്‍ അത് വലിയ പുകിലാവുന്നുവെന്നും അത് മാഹിറയുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അവരുടെ ശരീരമാണ്. പുകവലിക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെ. എന്നാല്‍ ആണ് ചെയ്താലും പെണ്ണ് ചെയ്താലും അത് ഒരുപോലെ തെറ്റാണെന്നും ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പുകവലി എങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാത്രം കുറ്റകരമാകുന്നുവെന്നും ചിലര്‍ ചോദിക്കുന്നു. ലോകം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴും ആളുകള്‍ പുകവലിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടാല്‍ അവളെ തുറിച്ചു നോക്കുമെന്നും ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു, പുകവലിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ താത്പര്യമാണ് അവരെ അവരുടെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്കൂ എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും അഭിപ്രായം

mahira khan smoking video goes viral but gets support from social media