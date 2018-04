മതത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് തന്നെ വേട്ടയാടിയവർക്ക് മറുപടിയുമായി നടിയും കോണ്‍ഗ്രസ്സ് വക്താവുമായ ഖുശ്ബു. ട്വിറ്ററില്‍ തന്റെ പേര് മാറ്റിയാണ് ഖുശ്ബു തന്റെ രോഷം തീര്‍ത്തത്. 'ഖുശ്ബു സുന്ദര്‍... ബി.ജെ.പി ക്ക് ഇത് നഖത് ഖാന്‍' എന്നാണ് ട്വിറ്ററിലെ ഖുശ്ബുവിന്റെ പുതിയ പേര്.

താനൊരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങളായി ഖുശ്ബുവിനെതിരേ ട്വിറ്ററില്‍ കടുത്ത ആക്രമണമാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ഇതിനോടുള്ള പ്രതീകരണമായാണ് ഈ പേര് മാറ്റം.

ഖുശ്ബുവിന്റെ യഥാര്‍ഥ പേര് നഖത് ഖാൻ എന്നാണ്. സിനിമയിലെത്തിയശേഷമാണ് ഖുശ്ബു എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത്. നിർമാതാവ് സി.സുന്ദറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനുശേഷം ഖുശ്ബു സുന്ദറുമായി.

'ഞാന്‍ ജനിച്ചത് മുസ്ലിമായാണ്. മരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ. അത് മാറ്റേണ്ട കാര്യമെനിക്കില്ല. കാരണം അതൊരു വിഷയമേയല്ല. ഞാന്‍ മതത്തിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അനുകമ്പ, മാനവികത, എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യാവകാശം, ശാക്തീകരണം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, ഐക്യം, വൈവിധ്യം, സന്തോഷം എന്നിവയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിക്ക് വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത് - ഏപ്രിൽ ആറിന് ഖുശ്ബു ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഇതോടെയാണ് ഖുശ്ബുവിനെതിരേ ട്വിറ്ററിൽ വിമര്‍ശനങ്ങളും ആധിക്ഷേപങ്ങളും തുടങ്ങിയത്. ഇതുവരെ നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഖുശ്ബു ഇപ്പോള്‍ മുസ്ലിമായതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ ഏറെയും. മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തിന് ഹിന്ദു പേര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു മറ്റു ചിലരുടെ ചോദ്യം. ഇതോടെയാണ് ബി.ജെ.പി.യുടെ കടുത്ത വിമർശക കൂടിയായ താരം വേറിട്ട മറുപടിയുമായി രംഗത്തുവന്നത്.

Content Highlights : Khushboo changes her name for BJP as reaction against trolls Khushbu BJP