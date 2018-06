സൂപ്പര്‍താരങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ആരാധകര്‍ക്ക് പലപ്പോഴും സഹിഷ്ണുത ഏറെ കുറവാണെന്നൊരു ആരോപണമുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ വിമര്‍ശനം അല്ലെങ്കിൽപ്പോലും അവരുടെ ഇഷ്ടതാരത്തിന്റെ സിനിമയ്‌ക്കെതിരേ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ അസഭ്യവര്‍ഷമായിരിക്കും. മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കസബയ്‌ക്കെതിരേ സംസാരിച്ച നടി പാര്‍വതിക്ക് നേരെ അസഭ്യവര്‍ഷവും വധഭീഷണിയും മുഴക്കി ചിലര്‍ രംഗത്ത് വന്നത് ആരും മറക്കാനിടയില്ല.

അത്തരത്തില്‍ ഒരു കൂട്ടം ആരാധകരുടെ അപ്രീതിയ്ക്ക് പാത്രമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ യുവനടി കീര്‍ത്തി സുരേഷ്. വിജയ്‌ക്കൊപ്പം കീര്‍ത്തി അഭിനയിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനില്‍ നിന്ന് ഒരു ചിത്രം പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ചിത്രത്തില്‍ കീര്‍ത്തി സോഫയുടെ മുകളിലും വിജയ് നിലത്തും ഇരിക്കുന്നു. കീര്‍ത്തിയുടെ കാല്‍പ്പാദം വിജയുടെ കാല്‍പ്പാദത്തിന് മുകളിലാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വിജയുടെ ആരാധകരില്‍ ഒരു വിഭാഗത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കീര്‍ത്തിക്ക് നേരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഒരു വിഭാഗം വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. വിജയിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും കാലില്‍ കാല്‍വച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ കീര്‍ത്തിയെ പിന്തുണച്ച് മറ്റൊരു വിഭാഗം ആരാധകര്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഭൈരവയ്ക്ക് ശേഷം കീര്‍ത്തി സുരേഷും വിജയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. എ.ആര്‍ മുരുഗദോസ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

Content Highlights: keerthi suresh get trolled for Vijay 62 vijay fans get angry