രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങിന് പിറകെ ഞെട്ടുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മറ്റൊരു ബോളിവുഡ് നടന്‍ കൂടി. രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങിനോട് ലൈംഗിക താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച അതേ വ്യക്തി തന്നോടും ഇതേ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് നടനും മോഡലുമായ കരണ്‍ താക്കര്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു കരണിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

ഞാന്‍ രണ്‍വീറിന്റെ അഭിമുഖം കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എന്നോടും താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടറും കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്ററുമായ അതേ വ്യക്തിയാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. നിങ്ങള്‍ക്ക് കഠിനമായും സ്മാര്‍ട്ടായും ജോലി ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ചോദ്യം. ഇതില്‍ രസകരമായ കാര്യം അയാള്‍ ഇപ്പോഴും സിനിമാമേഖലയിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കാസ്റ്റിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്-കരണ്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം ആളുകളെ എനിക്ക് ഇന്നും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. നമ്മള്‍ ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. നല്ല വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത്-കരണ്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രശസ്തനായ ഒരു കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടര്‍ തന്നെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച കാര്യം രണ്‍വീര്‍ സിങ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സിനിമാമേഖലയില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ മിടുക്കനും സ്മാര്‍ട്ടും സെക്സിയുമാവണമെന്ന് അയാള്‍ പറഞ്ഞുവെന്നും രണ്‍വീര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. അയാളുടെ ഉദ്ദേശ്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഞാന്‍ നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരു കാമുകനെപ്പോലെ ഹൃദയം തകര്‍ന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അയാള്‍.-രണ്‍വീര്‍ അന്നു പറഞ്ഞു.

karan tacker was asked for sexual favours by the same guy that ranveer singh spoke about