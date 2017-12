നായികയോട് കന്യകാത്വം തെളിയിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട കന്നഡ നടന്‍ എസ്.എന്‍ രാജശേഖർ അറസ്റ്റിൽ. നർത്തകി കൂടിയായ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ തെലുങ്ക് നടിയുടെ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് ബെംഗളൂരു മാഗഡി പോലീസ് ആണ് രാജശേഖറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു.

കന്നഡ ചിത്രമായ ഐസ് മഹലിന്റെ സംവിധായകന്‍ കിഷോര്‍ സി നായിക്കിനെയും തന്നെയും ചേര്‍ത്ത് രാജശേഖർ അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചതായും നടി പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് രാജശേഖർ തന്നെ അപമാനിക്കുകയും തന്നോട് കന്യകാത്വം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതെന്ന് നടി പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു.

ഐസ് മഹല്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ നടിയുടെ അച്ഛനായി അഭിനയിക്കുന്നത് രാജശേഖറാണ്. സംവിധായകൻ കിഷോറാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകൻ. കിഷോറാണ് രാജശേഖർ അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നടിയെ അറിയിച്ചത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാന്‍ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് വാർത്ത വിശ്വസിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നടിയോട് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയായി കന്യകാത്വം തെളിയിക്കാൻ രാജശേഖർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിനെ ചൊല്ലി കിഷോറും രാജശേഖറും തമ്മില്‍ നേരത്തെ തര്‍ക്കം നിലനിന്നിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടിയെയും കിഷോറിനെയും ചേര്‍ത്ത് രാജശേഖർ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

