കങ്കണ റണാവത് രാജ്കുമാര്‍ റാവു എന്നിവര്‍ ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ മെന്റല്‍ ഹെയ് ക്യാ വര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞത് ചിത്രത്തിന്റെ കറുത്ത ഹാസ്യത്തിൽ ചാലിച്ച് ഒരുക്കിയ പോസ്റ്ററുകളിലൂടെയാണ്.

വേറിട്ട തിരക്കഥയാണ് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് നായകന്‍ രാജ്കുമാര്‍ റാവു മുന്‍പ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ, താന്‍ ഈ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നില്‍ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണുള്ളതെന്നാണ് കങ്കണ പറയുന്നത്.



"കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി ജീവിതം എന്റെ മുന്നില്‍ തുറന്ന് കാണിച്ചത് എന്തെന്നാല്‍ വ്യത്യസ്തയായി ഇരിക്കുക എന്നതില്‍ ഒരുപാട് നിഗൂഢതകള്‍ ഉണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവായിരുന്നു.

ഭ്രാന്തി, മനോരോഗി ഈ വാക്കുകളായിരുന്നു എന്നെ അപമാനിക്കുന്നതിനായി അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവ ഒരിക്കലും ശാപവചനകളായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. ഈ തിരക്കഥ വന്നപ്പോള്‍ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള നിഗൂഢതകള്‍ പൊളിച്ചെടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഈ കഥാപാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു എന്ന്. നമ്മള്‍ വ്യക്തിത്വം ആഘോഷമാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആളുകളെ ദയനീയവും സഹാനുഭൂതിയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രതീകങ്ങളായി ഞങ്ങള്‍ കാണിക്കില്ല. ഈ പ്രശ്‌നം ഞങ്ങള്‍ കാര്യഗൗരവത്തോട് കൂടി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും. വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഭ്രാന്തായി കണക്കാക്കുന്നതിന് എതിരേയാണ് ഈ ചിത്രം നിലകൊള്ളുന്നത്."-കങ്കണ പറഞ്ഞു.

മെന്റല്‍ ഹെയ് ക്യായുടെ പോസ്റ്റര്‍ ആദ്യം അല്‍പം വിചിത്രമായി തോന്നുമെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ ഇരുണ്ട സത്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയും. സ്വയം മുറിവേല്‍പ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. മറ്റൊന്നില്‍ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു.

Content Highlights : kangana ranaut mental hai kya new movie kangana says mental is the term used to shame her