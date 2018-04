കാസ്റ്റിങ് കൗച്ച് വിവാദത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന നൃത്തസംവിധായിക സരോജ് ഖാന് പിന്തുണ നല്‍കി വിവാദ സിനിമാനിരൂപകന്‍ കമാല്‍ ആര്‍ ഖാന്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഖാന്‍ പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നര്‍ത്തകി, നൃത്തസംവിധായിക, സംവിധായിക, റിയാലിറ്റി ഷോ വിധികര്‍ത്താവ് എന്ന നിലകളിൽ നാം കണ്ടിട്ടുള്ള സരോജ് ഖാനെ സത്യം പറഞ്ഞതില്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്ന് കെ.ആര്‍.കെ പറഞ്ഞു.

കാസ്റ്റിങ് കൗച്ചിനെ ചൂഷണമായി കാണാനാകില്ലെന്നും അത് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാര്‍ഗം നല്‍കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെന്നും സരോജ് ഖാന്‍ പറഞ്ഞു. നടി ശ്രീ റെഡ്ഡിയിലൂടെ തെലുഗു സിനിമയില്‍ കത്തിപ്പടര്‍ന്ന കാസ്റ്റിങ് കൗച്ച് വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങള്‍ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സരോജ് ഖാന്റെ പ്രതികരണം.

'കാസ്റ്റിങ് കൗച്ച് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. കാസ്റ്റിങ് കൗച്ച് ജീവിതമാര്‍ഗം നല്‍കുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സമ്മതത്തോടെ അവളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ ആരും ലൈംഗിക ചൂഷണം ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല'-സരോജ് ഖാന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വിവാദ പ്രസ്താവനയെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധിയാളുകള്‍ സരോജ് ഖാനെതിരേ രംഗത്ത് വന്നതിനെതുടര്‍ന്ന് അവര്‍ മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ.ആര്‍.കെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മോഹന്‍ലാലിനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും പരിഹസിച്ച് രംഗത്ത് വന്നതിനുശേഷം മലയാളികള്‍ക്ക് സുപരിചിതനാണ് കെ.ആര്‍.കെ. മോഹന്‍ലാലിനെ ഛോട്ടാ ഭീം എന്നും മമ്മൂട്ടിയെ സി ക്ലാസ് നടനുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.

താന്‍ കാന്‍സര്‍ബാധിതനാണെന്നും രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ മരിക്കുമെന്നും തുറന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കെ.ആര്‍.കെ വിവാദ പ്രസ്താവനകളൊന്നും ഇതുവരെ നടത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സരോജ് ഖാനെ പിന്തുണച്ചതിലൂടെ കെ.ആര്‍.കെ വീണ്ടും വിവാദപുരുഷനായി. ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ ജയിലില്‍ പോയ നടന്‍ രാജ്പാല്‍ യാദവിന്റെ മോചനത്തിന് താന്‍ 25 ലക്ഷം സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും- കെ.ആര്‍.കെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Kamal R Khan support saroj khan Choreographer for her controversial statement about casting couch