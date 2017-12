മികച്ച നടിയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേത്രി, ഉലകനായകന്‍ കമല്‍ ഹാസന്റെ മുന്‍ഭാര്യ, നടിമാരായ ശ്രുതി ഹാസന്‍, അക്ഷര ഹാസന്‍ എന്നിവരുടെ അമ്മ അങ്ങനെ പല തരത്തിലും പ്രശസ്തയാണ് സരിക താക്കൂര്‍.

കമലുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം മുംബൈയിലാണ് സരിക സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അമ്മയുടെ മരണശേഷം താമസിക്കാന്‍ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സരികയിപ്പോള്‍.

മുംബൈയിലെ ഫ്‌ളാറ്റുള്‍പ്പെടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും സരികയുടെ അമ്മ കുടുംബ ഡോക്ടര്‍ക്ക് ഇഷ്ടദാനം നല്‍കിയിരുന്നു. അമ്മ മരിച്ചതിനാല്‍ ഫ്‌ളാറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് സരികയിപ്പോള്‍.

സരികയുടെ അവസ്ഥ കേട്ടറിഞ്ഞ ആമീര്‍ ഖാന്‍ സഹായ ഹസ്തവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആമീറിന്റെ ഇളയ സഹോദരിയടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സരിക.

2004 ലാണ് സരികയും കമലും വേര്‍പിരിയുന്നത്. ശ്രുതി മുംബൈയില്‍ തന്നെയാണ് തമാസിക്കുന്നത്. അക്ഷരയാകട്ടെ കമലിനൊപ്പം ചെന്നൈയിലും. മക്കളുമായി നല്ല അടുപ്പമുണ്ടായിട്ടും സരികയ്ക്ക് ഈ അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് വന്നുവെന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്‍ ചര്‍ച്ചയാണ്. സരിക പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും മക്കളോട് പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

Content Highlights: Actress sarika left home less, Kamal Haasan's ex-wife and actress sarika, Aamir Khan to help Sarika