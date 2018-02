കാത്തു കാത്തിരുന്നു കാളിദാസിന്റെ പൂമരം എത്തുന്നു. വരുന്ന മാര്‍ച്ച് ഒന്‍പതിന് പൂമരം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് കാളിദാസ് തന്നെയാണ് തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് കാളിദാസ്.

കാളിദാസന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് :

പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു സന്തോഷം അതിനപ്പുറം ടെന്‍ഷന്‍

Feeling ecstatic and edgy..all at the same time !

എന്ന കാപ്ഷ്യനോടെയാണ് പൂമരത്തിന്റെ പോസ്റ്റര്‍ കാളിദാസ് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

എബ്രിഡ് ഷൈന്‍ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ വൈറലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പാട്ടിറങ്ങി ഒരു വര്‍ഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങാത്തത്തിന്റെ പേരില്‍ ട്രോളന്മാര്‍ മത്സരിച്ച് ട്രോളികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചിത്രത്തെ.

