രജനീകാന്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രം കാല കരികാലയുടെ ആദ്യ റിവ്യൂ പുറത്ത്. ദുബായില്‍ വച്ച് ചിത്രം കണ്ട ഉമൈര്‍ സന്ധുവാണ് ആദ്യ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറത്താണ് ചിത്രമെന്നാണ് ഉമൈര്‍ സന്ധു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെക്കന്‍ഡ് പോലുമില്ലാതെ, ഓരോ നിമിഷവും പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച തമിഴ് സിനിമ. രജനി യഥാര്‍ഥ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറാണെന്നും പാ രഞ്ജിത് യഥാര്‍ഥ ഷോമാനാണെന്നും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രം വഴിയെന്നാണ് സന്ധു എഴുതിയത്.

ലുക്കും അവതരണവും കൊണ്ട് രജനി ഇത്രയും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ മറ്റൊരു ചിത്രമില്ല. പുതിയ കാലത്തെ മള്‍ട്ടിപ്ലക്സ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിരുചികള്‍ക്ക് സ്വീകാര്യമാവും വിധം, അതിമാനുഷ പരിവേഷമുള്ള രജനിയുടെ ഇമേജിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാന്‍ രഞ്ജിത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ഫ്രെയിമിലുമുണ്ട് രജനിയുടെ പ്രഭാവം. കാല ഒരു വെളിപാടാണ്-സന്ധു എഴുതി.

ഔട്ട്സ്റ്റാന്‍ഡിങ് എന്നാണ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ വേഷം ചെയ്ത നാന പടക്കേറുടെ അഭിനയത്തെ സന്ധു വിശഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹുമ ഖുറേഷിയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസില്‍ ഒരു തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കും-സന്ധു എഴുതി. ചിത്രത്തിന് നാല് സ്റ്റാറാണ് സന്ധു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രം ജൂൺ ഏഴിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

#BreakingNews : First Review of #Kaala from UAE Censor Board ! An Oustanding Mass Entertainer. #Rajnikanth is Back with Bang ! BLOCKBUSTER 🌟🌟🌟🌟https://t.co/evWsehaQnu