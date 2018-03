ഹോളിവുഡിനുമേല്‍ പതിഞ്ഞ നാണക്കേടിന്റെ കരിനിഴലില്‍ നിന്ന് ഓസ്‌ക്കര്‍ അവാര്‍ഡും മുക്തമല്ല. ഓസ്‌ക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്ന അക്കാദമി ഓഫ് മോഷന്‍ പിക്ചേഴ്സിന്റെ മേധാവി ജോണ്‍ ബെയ്​ലിക്കെതിരേയാണ് ഇപ്പോൾ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ ബെയ്​ലിക്കെതിരേ മൂന്ന് പരാതികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹോളിവുഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

വിഖ്യാത ഛായാഗ്രാഹകനായ ബെയ്​ലി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓസ്റ്ററിലാണ് അക്കാദമി ഓഫ് മോഷന്‍ പിക്ചേഴ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റത്. അമേരിക്കന്‍ ഗിഗോളോ, ദി ബിഗ് ചില്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ഛായാഗ്രാഹകനായ ബെയ്​ലി ഹോളിവുഡിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഹാര്‍വി വെയ്ന്‍സ്റ്റീന്‍ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പാണ് അക്കാദമി ഓഫ് മോഷന്‍ പിക്ചേഴ്സിന്റെ തലപ്പത്തെത്തുന്നത്. 2015ല്‍ അമേരിക്കന്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സിനിമറ്റോഗ്രാഫേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്‌കാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ബെയ്​ലിക്കെതിരേ പരാതികള്‍ ലഭിച്ച കാര്യം അക്കാദമി ഓഫ് മോഷന്‍ പിക്ചേഴ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളോ ആരാണ് പരാതിക്കാര്‍ എന്നോ അക്കാദമി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

