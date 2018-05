ബലാത്സംഗത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ തമാശയുടെ പേരില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനം ഏറ്റുവാങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡിലെ കട്ട ഫെമിനിസ്റ്റായി അറിയപ്പെടുന്ന നടി കങ്കണ റണാവത്തും ബോളിവുഡ് നടന്‍ ജിം സര്‍ഭും.

കാന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടിയിലായിരുന്നു സംഭവം. ബലാത്സംഗത്തെകുറിച്ച് ജിം പറയുന്ന തമാശയ്ക്ക് കങ്കണയും കൂട്ടരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന വിഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഗതി വഷളായത്.

മദ്യം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് പന്ത്രണ്ട് വേശ്യകളാല്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന ജിം പറയുമ്പോള്‍ കങ്കണയും ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നവരും അദ്ദേഹത്തെ ചിരിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം.

സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുകയും ഹോളിവുഡിലും ബോളിവുഡിലും നടികൾ ഇത്തരം പരാതികളും ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തുവരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താരങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയതിനെതിരേ വൻ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. ട്വിറ്ററിൽ വലിയ ആക്രമണമാണ് ഇരു താരങ്ങൾക്കുമെതിരേ ഉണ്ടായത്.

സംഭവം വഷളായതോടെ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ജിം രംഗത്തുവന്നു. "എന്റെ അഭിപ്രായം സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ നിന്ന് അടര്‍ത്തിയെടുത്തത് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. ഇപ്പോഴെന്നല്ല, ഒരിക്കലും ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമണത്തിനും ഞാന്‍ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. വാസ്തവത്തില്‍ ഞാന്‍ അഭിനയിച്ച ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലെ ചില രംഗങ്ങള്‍ പുനരവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ലൈംഗികാതിക്രമം ഒരു ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ്. ഞാന്‍ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നതും." ജിം വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കങ്കണ ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

