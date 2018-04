1989 ല്‍ ജാക്ക് നിക്കോണ്‍സണ്‍ അവതരിപ്പിച്ച ജോക്കര്‍ കോമിക് ബുക്ക് വില്ലന്‍മാരില്‍ ഒന്നാമന്‍. ഡാര്‍ക്ക് നെറ്റിലെ ഹീത്ത് ലെഡ്ജറിന്റെ ജോക്കറിനെ കടത്തിവെട്ടിയാണ് ജാക്ക് നിക്കോസണ്‍ ഒന്നാമതെത്തിയത്. കസുമോ.കോം നടത്തിയ സര്‍വേയിലാണ് ലെഡ്ജറെ പിന്തള്ളി നിക്കോണ്‍സണ്‍ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

എന്നാൽ, ഒരുകാലത്ത് ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച ഹീത്ത് ലെഡ്ജര്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടതില്‍ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്. അകാലത്തില്‍ അന്തരിച്ച ലെഡ്ജറു​ടെ ജോക്കര്‍ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ ഏറെ പ്രശംസകള്‍ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. സാധാരണ സിനിമകളില്‍ വേഷമിട്ട ലെഡ്ജര്‍ ഒരു അസാമാന്യ പ്രതിഭയാണെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നത് ബാറ്റ്മാനിലൂടെയാണ്. മരിക്കുമ്പോള്‍ 28 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ലെഡ്ജർക്ക് പ്രായം.

ക്രിസ്റ്റഫര്‍ നോളനാണ് ഡാര്‍ക്ക് നൈറ്റ് ഒരുക്കിയത്. നോളന്‍ ആഗ്രഹിച്ചതിലും എത്രയൊ അപ്പുറത്തായിരുന്നു ലെഡ്ജറിന്റെ ജോക്കര്‍. ഓസ്‌ക്കർ ഉള്‍പ്പെടെ എണ്ണമറ്റ പുരസ്‌ക്കാരങ്ങളാണ് ലെഡ്ജറിന്റെ ജോക്കറെ തേടിവന്നത്. പക്ഷേ, ഒന്നും ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ ലെഡ്ജര്‍ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ അസാമാന്യ പ്രതിഭ അല്‍പായുസ്സായിരുന്നു. സിനിമ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് ഹീത് ലെഡ്ജര്‍ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞത്. ലെഡ്ജറെ 2008 ല്‍ ജനവരി 22ന് ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ വസതിയില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വേദനസംഹാരികളുടെ അമിത ഉപയോഗമാണ് ലെഡ്ജറിന്റെ മരണകാരണം.

ന്യൂറോട്ടിക് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ തലതൊട്ടപ്പന്‍ എന്ന വിശേഷണത്തിന് അര്‍ഹനായ നടനാണ് നിക്കോള്‍ണ്‍. 12 തവണ ഇദ്ദേഹം അക്കാദമി പുരസ്‌കാരത്തിന് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വണ്‍ ഫ്ലു ഓവര്‍ ദി കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് (1975) , ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്‌സ് (1997) എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ഓസ്‌ക്കര്‍ നേടി. ടേംസ് ഓഫ് എന്‍ഡിയര്‍മെന്റ് (1983) എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച സഹനടനുള്ള അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു.

മികച്ച വില്ലന്‍മാരുടെ പട്ടിക ഇങ്ങനെ

1. ജാക്ക് നിക്കോള്‍സണ്‍- ദി ജോക്കര്‍

2. ഹീത്ത് ലെഡ്ജര്‍- ദി ജോക്കര്‍

3. ഡാനി ഡെവിറ്റോ-ദ പെന്‍ഗ്വിന്‍

4. ജീന്‍ ഹാക്ക്മാന്‍- ലെക്‌സ് ലൂതര്‍

5. ടോം ഹിഡില്‍സ്‌റ്റോണ്‍-ലോകി

