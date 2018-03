നടന്‍ ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്റെ ട്യൂമറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ഡോക്ടര്‍ ഡോക്ടര്‍ സൗമിത്ര റാവത്ത്. ഡല്‍ഹി ശ്രീ ഗംഗാ റാം ആശുപത്രിയിലെ കരള്‍ മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഉദരരോഗ വിഭാഗത്തിന്റെയും തലവന്‍ കൂടിയാണ് റാവത്ത്.

വയറിലെ ആന്തരികാവയവങ്ങളില്‍ ബാധിക്കുന്ന അപൂര്‍വ ട്യൂമര്‍ (NeuroEndocrine Tumour) ആണെന്ന് ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്തെ പ്രശസ്ത ഭിഷഗ്വരനായ റാവത്ത് അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എന്‍.ഐയുമായി സംസാരിച്ചത്.

'ഇതൊരു അപൂര്‍വ രോഗമാണെങ്കിലും, ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത അസുഖമൊന്നുമല്ല. ന്യൂറോ എന്റോക്രെയ്ന്‍ കോശങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ വളര്‍ച്ചയിലൂടെയാണ് ഈ ട്യൂമര്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. കുടല്‍, ആഗ്‌നേയഗ്രന്ഥി, ശ്വാസകോശം തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെയാണ് ഈ ട്യൂമര്‍ വരുന്നത്. ആ ട്യൂമര്‍ എവിടെയാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും അതിന്‌ എത്രത്തോളം വലിപ്പം ഉണ്ടെന്നുമുള്ളതാണ് വിഷയം. അതിനുശേഷം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാം. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. രോഗിക്ക് വിദ്ഗ്ധമായ പരിശോധയും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇര്‍ഫാന്റെ രോഗവിവരം ആരാധകരും സിനിമാലോകവും ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത്. തനിക്ക് അപൂര്‍വ രോഗമാണെന്നും എന്നാല്‍ തന്റെ സുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും രോഗനിര്‍ണയത്തിന് ശേഷം താന്‍ തന്നെ സത്യാവസ്ഥ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും ഇര്‍ഫാന്‍ തന്നെയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി നേരത്തേ പറഞ്ഞത്‌.

തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

'അവിചാരിതമായ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മെ വളരാന്‍ സഹായിക്കുന്നത്. അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി എനിക്ക് മനസിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചത്. എനിക്ക് ട്യൂമറാണെന്ന സത്യം വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് അംഗീകരിച്ചതെങ്കിലും ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സ്നേഹവും കരുതലും പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതാണ്. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഞാനിപ്പോള്‍ വിദേശത്താണ്. എല്ലാവരുടെയും ആശംസകള്‍ തുടര്‍ന്നുമുണ്ടാകണം. ന്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. കൂടുതല്‍ അറിയണമെങ്കില്‍ ഗൂഗിളില്‍ ഗവേഷണം ചെയ്തുനോക്കാം. എന്റെ വാക്കുകള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്കായി കൂടുതല്‍ പറയാന്‍ ഞാന്‍ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും.'

Content Highlights: Irrfan Khan's Neuroendocrine tumor can be removed surgically, says Dr. Saumitra Rawat