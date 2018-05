ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് നായകന്‍ വിരാട് കോലി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വെല്ലുവിളിച്ചതോടെയാണ് കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി രാജ്യവര്‍ധന്‍ സിങ് റാത്തോഡ് ആരംഭിച്ച 'ഫിറ്റ്‌നസ് ചലഞ്ച്' തരംഗമാകുന്നത്. ട്വിറ്ററില്‍ ആരംഭിച്ച ഈ ചലഞ്ച് ഏറെ വാര്‍ത്താ പ്രാധാന്യം നേടുകയും ചെയ്തു.

വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് സെലിബ്രിറ്റികളടക്കമുള്ളവര്‍ ഈ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റാത്തോഡിന്റെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച് മുംബൈയിലൂടെ സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടിയതിന് ശേഷം പുലിവാല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം ഹൃത്വിക് റോഷന്‍.

മുംബൈയിലെ വസതിയില്‍ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടി പോകുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഹൃത്വിക് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഹെല്‍മറ്റ് വയ്ക്കാതെ അതിവേഗത്തില്‍ സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടിയ ഹൃത്വിക് ഒരു കയ്യില്‍ മൊബൈല്‍ പിടിച്ചാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.

തുടര്‍ന്ന് ഹെല്‍മറ്റ് വെക്കാതെയുള്ള ഒറ്റക്കൈ സൈക്ലിംങ് കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. തിരക്കേറിയ റോഡിലൂടെയാണ് ഹൃത്വികിന്റെ ചലഞ്ച് ചെയ്തത്. ട്വിറ്ററില്‍ 23 മില്യണ്‍ ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള താരം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ സൈക്കളോടിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്ന് ആരാധകരിലേറെയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹൃത്വികിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് യുവാക്കള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ സൈക്കിളോടിച്ചാല്‍ അത് വലിയ ദുരന്തങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്നും വിമര്‍ശനം ഉയരുന്നു.

ഹൃത്വികിന്റെ ചലഞ്ചിനെതിരെ മുംബൈ പോലീസും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗതാഗത നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഫോളോവേഴ്‌സില്‍ ഒരാള്‍ മുംബൈ പൊലീസിനെ ടാഗ് ചെയ്തിരുന്നു. ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയാല്‍ ഏത് ട്രാഫിക് ഡിവിഷന്റെ പരിധിയില്‍ വരുമെന്ന് നോക്കാമെന്നും ഹൃത്വികിന്റെ നടപടി അവരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്താമെന്നും മുംബൈ പൊലീസ് മറുപടി നല്‍കി.

This initiative makes me so proud ! Bravo @Ra_THORe #HumFitTohIndiaFit #FitnessChallenge this is how I commute to my office everyday. sitting static in a car is such a waste. Walk, cycle, jog, feel the earth, feel India 🇮🇳 get FIT! pic.twitter.com/twoI1vna9c