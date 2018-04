മലയാള ടെലിവിഷന്‍ സീരിയലുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരിയായ നടിയാണ് ഗായത്രി അരുണ്‍. എന്നാല്‍ ഗായത്രി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന തരത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഈ വാര്‍ത്തയുടെ സത്യാവസ്ഥ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗായത്രി. താനിപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നും മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരാണ് ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അവരോടു തനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ മൂന്നാമതൊരാള്‍ക്ക് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സത്യാവസ്ഥ അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കാനും ഗായത്രി അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു

ഗായത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍

ലൈവില്‍ വന്നതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാന്‍ വേണ്ടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു ഞാന്‍ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു .വളരെ തമാശയ്ക്കാണ് ചോദിച്ചത്. ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാന്‍ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അവള്‍ പറഞ്ഞു അവള്‍ക്കൊരു വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശം വന്നു ഞാന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ്. ഞങ്ങള്‍ അതിനെ വളരെ തമാശയായാണ് എടുത്തത്. അതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ ഭര്‍ത്താവിനോടും മറ്റും പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അതിനെ ഒക്കെയും തമാശയായ ഞങ്ങള്‍ എടുത്തത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞാഴ്ച്ച വേറൊരു സുഹൃത്ത് ഭയങ്കര ടെന്‍ഷനില്‍ എന്നെ വിളിച്ചു.

എന്റെ ഹലോ കേട്ടപ്പോള്‍ പുള്ളി പറഞ്ഞു 'ശരി ഞാന്‍ പിന്നെ വിളിക്കാ'മെന്ന്. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാര്‍ത്ത കേട്ടട്ടിട്ടാണെന്ന്. അപ്പോഴും അത് തമാശയായാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അന്വേഷിക്കാന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഈ വാര്‍ത്തയും സന്ദേശവുമൊക്കെ പുറത്തിറക്കുന്നവരെ സമ്മതിക്കണം കാരണം നമ്മള്‍ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ വന്നാല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മരണപെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എത്ര പേര്‍ അന്വേഷിക്കാനുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ തമാശയായാണ് അതിനെ എടുത്തത്.

പക്ഷെ അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പലരും എന്നോടിത് പറയുന്നുണ്ട്. പലരും പരിഭ്രാന്തരായി എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും എന്റെ ഒരു സഹപ്രവര്‍ത്തക എന്നെ ഭയങ്കര വിഷമത്തോടെ മോളെ ഇങ്ങനെയൊരു വാര്‍ത്ത കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു.

അത് കേട്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന്. എനിക്കിത്തരം വാര്‍ത്ത പുറത്തിറക്കുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഒരുപാട് പേരെ പല തവണ കൊല്ലാറുണ്ട്. അതിലൊരു ആളാകാന്‍ സാധിച്ചു. ഇത്തരക്കാരോടൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം മാനസിക സ്ഥിരത ഉള്ള ആള്‍ക്ക് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഒരു സാധാരണ മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ള ആള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാള്‍ മരണപെട്ടു എന്ന വ്യാജ വാര്‍ത്ത ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. മറ്റൊരാളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെങ്കില്‍ അയാള്‍ മാനസിക സ്ഥിരത ഉള്ള ആളാകില്ല. അയാള്‍ക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്.

ഇങ്ങനെ വാര്‍ത്ത തയ്യാറാക്കുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം അവര്‍ മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോടാണ്. നോര്‍മല്‍ ആയുള്ള വ്യക്തികളോടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരാള്‍ മരണപെട്ടു എന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വാര്‍ത്ത കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം മൂന്നാമതൊരാള്‍ക്ക് ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യുക. എനിക്കും ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിത്തരം അനുഭവങ്ങള്‍ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക് എത്ര മാത്രം മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയിന്നത്.

നമുക്ക് വേണ്ടപെട്ടൊരാള്‍ മരണപെട്ടു എന്ന് പെട്ടെന്നറിയുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് സത്യമാണോ എന്നറിയുന്നത് വരെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം വളരെ വലുതാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു വാര്‍ത്ത കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അവ ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊരപേക്ഷയാണ് ഗായത്രി പറഞ്ഞു '

gayathri arun facebook live gayathri on fake news on her death