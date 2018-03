കമല്‍ ഹാസനും ഗൗതമിയും പതിമൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് വേര്‍പിരിഞ്ഞത് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. അവിവാഹിതരായി ജീവിച്ചതിനാല്‍ നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകള്‍ കൂടാതെ തന്നെ അവര്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ബ്ലോഗിലൂടെയാണ് ഗൗതമി കമലിനൊപ്പമുള്ള ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല്‍ കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഈ കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഗൗതമി.

'2016 ഒക്ടോബറിന് മുന്‍പ് തന്നെ കമലുമായി പിരിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നിരുന്ന ചില വ്യവസ്ഥകള്‍ തെറ്റിയത് അകല്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. ഞാന്‍ ഒരു ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ നൂറു ശതമാനം ആത്മാര്‍ത്ഥത പുലര്‍ത്തും. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ കൈമാറിയ ചില മൂല്യങ്ങളാണ് എന്നെ ജീവിതത്തില്‍ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തിയത്.

പരസ്പര വിശ്വാസം, ബഹുമാനം, സത്യസന്ധത എന്നീ വാക്കുകള്‍ എല്ലാ ബന്ധങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോള്‍. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാകുമ്പോള്‍ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെയുള്ള ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടും.

ഞാനും ശ്രുതിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവത്യാസമാണ് എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെയും തുടക്കമെന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടു. ഒരിക്കലും അല്ല, ഞങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമത് ഒരാളില്ല. ശ്രുതിയും അക്ഷരയും മിടുക്കികളായ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. അവരോടുള്ള എന്റെ സമീപനം ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ഒരുപോലെയായിരിക്കും. എന്റെയും കമലിന്റെയും ബന്ധത്തില്‍ ഒരിക്കലും അവര്‍ ഇടപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് മാസങ്ങളായി ഞാന്‍ മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും കാലം എല്ലാവരും ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുകയാണ്.'

പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സില്‍ സിനിമയില്‍ എത്തിയ ഗൗതമി മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നട ഭാഷകളില്‍ ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1998 ല്‍ സന്ദീപ് ഭാട്ടിയയെ വിവാഹം ചെയ്തുവെങ്കിലും ആ ബന്ധം 1999 ല്‍ അവസാനിച്ചു. ആ ബന്ധത്തില്‍ ഒരു മകളുണ്ട്. 35-ാമത്തെ വയസ്സില്‍ സ്തനാര്‍ബുദം ബാധിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട സമയത്ത് കമലിന്റെ പരിചരണമാണ് തന്നെ രോഗവിമുക്തയാക്കിയതെന്ന് ഗൗതമി നേരത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്



ഇപ്പോള്‍ കമലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനിക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഗൗതമി. മലയാളത്തിലെ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ചിത്രം ദൃശ്യത്തിന്റെ തമിഴ് റീമേക്കായ പാപനാശം എന്ന ചിത്രത്തില്‍ നായികയായെത്തിയതും വസ്ത്രാലങ്കാരം നിര്‍വഹിച്ചതും ഗൗതമിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വസ്ത്രാലങ്കാരം നിര്‍വഹിച്ചതിന് രാജ് കമല്‍ ഇന്റര്‍നാഷ്ണല്‍ പണം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഗൗതമിയുടെ ആരോപണം. ഗൗതമി പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് കമല്‍ സമ്മതിച്ചു. ഉടന്‍ തന്നെ രാജ് കമല്‍ ഇന്റര്‍നാഷ്ണല്‍ ഗൗതമിയുടെ പ്രതിഫലം നല്‍കുമെന്നും കമല്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

