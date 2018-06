ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നായകനാകുന്ന പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പുറത്ത്. രാ കാര്‍ത്തിക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് വാന്‍ എന്നാണ്. കെനന്യ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ ജെ. സെല്‍വകുമാറാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ദുല്‍ഖര്‍ തന്നെയാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. എല്ലാവര്‍ക്കും ഈദ് ആശംസകള്‍. എന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കുമായി പുറത്ത് വിടുന്നു- ദുല്‍ഖര്‍ കുറിച്ചു.

Eid Mubarak ! As an eid present sharing the first look poster for a special film I'm going to start this year. Directed by Ra.Karthik @Rakarthik_dir Produced by J Selvakumar under the banner Kenanya Films @Kenanya_Off Shot by my close friend George_DOP ! @dheendhayal pic.twitter.com/vWDvzd3i8m