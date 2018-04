സാമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ഇന്ന് ആര്‍ക്കും ആരെയും എന്തും പറയാവുന്ന ഇടങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സെലിബ്രിറ്റികളാണ് ഇതില്‍ കൂടുതലും ഇരകളാവാറുള്ളത് എങ്കിലും അവരില്‍ തന്നെ നടിമാരുടെ കാര്യമാണ് ഏറെ കഷ്ടം. വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരിലും ശരീരപ്രകൃതത്തിന്റെ പേരിലുമെല്ലാം താരങ്ങളെ കണക്കറ്റ് പരിഹസിക്കുന്ന, ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡി ഷെയ്മിങ് എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഇരകളാവാത്ത നടിമാര്‍ അപൂര്‍വമാണ്.

ടെലിവിഷന്‍ സീരിയലുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതയായ നടി ദിവ്യങ്ക തൃപതിയാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ അവസാനത്തെ ഇര. ഭര്‍ത്താവ് വിവേക് ദഹിയയുമൊത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവ്യങ്കയെ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലെ സദാചാരവാദികള്‍ കടുത്ത ഭാഷയിലൂടെയാണ് ആക്രമിച്ചത്.





ദിവ്യങ്ക എപ്പോഴും മോശമായ രീതിയിലാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കാറുള്ളതെന്നും മനഃപൂര്‍വം മാറിടം ഇറുകി പിടിച്ച തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതാണെന്നും ഇത് ചീപ്പാണെന്നുമായിരുന്നു സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തിലെ ഒരു സദാചാരവാദിയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ക്ക് അതേ ഭാഷയില്‍ തന്നെ മറുപടി നല്‍കി കയ്യടി വാങ്ങിയിക്കുകയാണ് ദിവ്യങ്ക.



' ഞാന്‍ എന്റെ മാറിടത്തില്‍ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയും അതിനെ ചൊല്ലി ലജ്ജിക്കേണ്ടവളല്ല. ദൈവം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ രൂപപെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന് കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങള്‍ ഈ വിഷയം ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് നന്നായി. ചൂടില്‍ നിന്നും തണുപ്പില്‍ നിന്നും സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യന്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അവനെ മൂടാന്‍ തുടങ്ങിയത്. അല്ലാതെ കാമഭ്രാന്തന്മാരുടെ കണ്ണില്‍ നിന്നും മറയ്ക്കാനല്ല. അത്തരം കണ്ണുകള്‍ അന്ന് നില നിന്നിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവര്‍ നിങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.



പോയി അജന്ത എല്ലോറ സന്ദര്‍ശിക്കൂ. അവിടെ ഇന്ത്യന്‍ ദേവതാ-ദേവന്മാരെ അവരുടെ സുന്ദരമായ പ്രകൃതി രൂപങ്ങളില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും. ഓരോ സ്ത്രീയും ദേവതയാണ്. ദേവതമാരെ ഒരിക്കലും അവരുടെ തുണിത്തരങ്ങളുടെ ദൗര്‍ലഭ്യമോ ആധിക്യമോ വച്ചല്ല നിര്‍വചിക്കേണ്ടത്. മറിച്ചു അവരുടെ കര്‍മവും ശക്തിയും വച്ചാണ്. അതിനാല്‍ ബഹുമാനിക്കൂ'-എന്നാണ് ദിവ്യങ്ക നല്‍കിയ മറുപടി. ഈ മറുപടിയ്ക്ക് ദിവ്യങ്കയെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് ആരാധകര്‍

ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാര്‍ക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മറുപടി, ദിവ്യങ്ക നീയാണ് ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ സ്ത്രീ എന്നെല്ലാമാണ് ദിവ്യങ്കയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി വന്ന ആരാധകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

divyanka tripathi shuts down troll who tried to body shame her