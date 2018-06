മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുക, കലാപം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ച് തമിഴ് സംവിധായകന്‍ ഭാരതിരാജയ്ക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ജനുവരി 18-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്.

ഗണപതി തമിഴ്നാട്ടിലേയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവമാണെന്നും യഥാര്‍ഥ ദൈവമല്ലെന്നും കാവേരി വിഷയത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടെ ഭാരതിരാജ പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഭാരതിരാജയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരേ ഹിന്ദു മക്കള്‍ മുന്നണി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച കോടതി ഭാരതിരാജ ദൈവങ്ങളെ അവഹേളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ കേസെടുക്കാന്‍ പോലീസിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. സമാനമായ ഒരു കേസില്‍ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഭാരതിരാജയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

