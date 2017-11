ദീപിക പദുക്കോണ്‍, രണ്‍വീര്‍ സിംഗ, രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സഞ്ജയ് ലീല ബന്‍സാലി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പത്മാവതിയെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതല്‍ കടുത്ത എതിര്‍പ്പുകളാണ് പത്മാവതിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ചിത്രീകരണത്തിനായൊരുക്കിയ സെറ്റ് അഗ്‌നിക്കിരയാക്കിയത് മുതല്‍ പത്മാവതി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന തിയ്യേറ്ററുകള്‍ തല്ലിപൊള്ളിച്ചും താരങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയും പ്രദര്‍ശനം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് ദീപികയ്ക്കും രണ്‍വീറിനും പോലീസ് സംരക്ഷണവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

നായിക ദീപികയുടെ മൂക്ക് ചെത്തുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഭീഷണി. എന്നാലിപ്പോൾ നായികയുടെയും സംവിധായകന്റെയും തലയറുക്കുന്നവർക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രംഗത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അഖില ഭാരതീയ ക്ഷത്രിയ യുവ മഹാസഭയുടെ നേതാവ് താക്കൂര്‍ അഭിഷേക് സോം. ദീപികയുടെയും സഞ്ജയ് ലീല ബന്‍സാലിയുടെയും തലയറുക്കുന്നവര്‍ക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അഭിഷേക് സോം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സഞ്ജയ് ലീല ബന്‍സാലിയുടെയും ദീപിക പദുക്കോണിന്റെയും തലയറുത്ത് കൊണ്ട് വരുന്നവരാരോ അവര്‍ക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപ പാരിതോഷികം നല്‍കും. പന്ത്രണ്ടായിരം വനിതകള്‍ക്കൊപ്പം യാഗത്തില്‍ തന്റെ ജീവനും കൂടി ബലി നല്‍കിയ ധീര വനിതയാണ് റാണി പത്മിനി. ആ ധീരതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ബന്‍സാലി അവരെ വികലമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഒന്നുകില്‍ ഇരുവരും രാജ്യം വിടണം. അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടു പേരുടെയും തലയറുക്കപ്പെടും-അഭിഷേക് സോം പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഉയര്‍ന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന താക്കൂര്‍ സമുദായത്തിലെ ചില അംഗങ്ങള്‍ ഒരുപക്ഷെ പത്മാവതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വന്നെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മറ്റ് സമുദായാംഗങ്ങള്‍ മാതാവ് റാണി പത്മാവതിയുടെ സല്‍പേര് സംരക്ഷിക്കാന്‍ പൊരുതുക തന്നെ ചെയ്യും. അഞ്ച് കോടി രൂപ നല്‍കാനുള്ള ആസ്തിയൊക്കെ ക്ഷത്രിയ മഹാസഭയ്ക്കുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ അത്രയ്ക്ക് ക്ഷയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. വേണ്ടിവന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ പണം പിരിക്കും. കാരണം മാതാവ് റാണി പത്മിനിയുടെ സല്‍പേരും ആദരവുമാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്-അഭിഷേക് സോം പറഞ്ഞു

ഇനി ആരും ഇതിന് തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നില്ലെങ്കില്‍ താന്‍ തന്നെ ഇരുവരുടെയും തലയറുക്കുമെന്നും അഭിഷേക് സോം ഭീഷണി മുഴക്കി.



ഈ വിവാദ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും പോലീസിനെയും നിയമ നടപടികളെയും താന്‍ ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും ഇതിനായി തന്റെ ജീവന്‍ വരെ പണയംവെക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ബന്‍സാലിയെയും ദീപികയെയും ആര്‍ക്കും രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും സോം വ്യക്തമാക്കി.

പത്മാവതി വേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാനം തകര്‍ക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി അരവിന്ദ് കുമാര്‍ കേന്ദ്ര വാര്‍ത്ത വിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തെഴുതിയതിന് പിന്നാലെയാണ് താക്കൂര്‍ നേതാവിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നത്.

