ഗായിക ചിന്മയി ശ്രീപാദ അമേരിക്കയില്‍ വച്ച് മോഷണത്തിന് ഇരയായി. സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌ക്കോയില്‍ സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു ചിന്മയി. പാര്‍ക്ക് ചെയ്ത കാര്‍ തകര്‍ത്താണ് മോഷ്ടാക്കള്‍ കൃത്യം നിര്‍വഹിച്ചത്.

ട്വിറ്ററിലൂടെ ചിന്മയി തന്നെയാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സമീപ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പേടിപ്പിച്ചതിനാലാണ് കൂടുതല്‍ വസ്തുക്കള്‍ നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നതെന്നും ഒരു ചുവന്ന മുടിയുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ചിന്മയി പറയുന്നു.

So... I got robbed. Parked Car got vandalised in the USofA. TIL - leave nothing in the car.

I was standing right by the smashed glass and