തെന്നിന്ത്യന്‍ നടി ഖുശ്ബുവിന്റെ വീട്ടില്‍ ബോംബ് ഭീഷണി. ചെന്നൈയിലെ പട്ടിനപ്പാക്കത്തെ ഖുശ്ബുവിന്റെ വീട്ടിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു അജ്ഞാത സന്ദേശം.

സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടനെ പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ് എത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ബോംബ് കണ്ടെത്താനായില്ല. താരത്തെ കബളിപ്പിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഫോണ്‍ ചെയ്തതായിരിക്കുമെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് പോലീസ്.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതികരണവുമായി ഖുശ്ബു രംഗത്തെത്തി. 'സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാന്‍ സുഖമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സ്‌നേഹത്തിനും കരുതലിനും നന്ദി. ബോംബ് ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് പോലീസ് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്'- ഖുശ്ബു ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Friends..I m dng fine..thank u 4 all the love n concern..Police r investigating the bomb threat at my residence..wl spk aftr investigation.