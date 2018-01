വിവാഹജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ച നടി ഭാവനയ്ക്കും ഭര്‍ത്താവ് നവീനും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളുമറിയിച്ച് നടി മഞ്ജുവാര്യര്‍. മുന്നോട്ടുള്ള പുതിയ യാത്ര അതിശയകരവും ഉന്മാദവും അത്ഭുതകരവും അവിശ്വസനീയവും അവിസ്മരണീയവുമാകാന്‍ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ജു ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു നടി ഭാവനയും നിര്‍മാതാവ് നവീനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. മഞ്ജുവാര്യര്‍ അടക്കമുള്ള ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രമഖരെല്ലാം നേരിട്ടെത്തി ഇരുവര്‍ക്കും ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നിരുന്നു.

