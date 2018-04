കൃഷ്ണമൃഗത്തെ വേട്ടയാടിയ കേസില്‍ രണ്ടു ദിവസം മാത്രമാണ് ബോളിവുഡ് താരം സല്‍മാന്‍ ഖാന് ജയിലില്‍ കഴിയേണ്ടിവന്നത്. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി ജയിലിലേയ്ക്ക് അയച്ച സല്‍മാന്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് ജയില്‍മോചിതനായത്.

എന്നാല്‍, രണ്ടു ദിവസത്തെ ജയില്‍വാസത്തെ തുടര്‍ന്ന് സല്‍മാന്‍ ആളാകെ മാറാനുള്ള ഒരുക്കം നടത്തിയെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. തന്റെ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ശീലമായ പുകവലി നിര്‍ത്താമെന്ന് സല്‍മാന്‍ തനിക്ക് വാക്കു നല്‍കിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് പീഡനക്കേസില്‍ തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആശാറാം ബാപ്പുവാണ്. ചില ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇൗ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. സല്‍മാന്‍ ജോധ്പുര്‍ ജയിലില്‍ തടവില്‍ കഴിഞ്ഞത് ആശാറാം ബാപ്പുവിനെ തടവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ച രണ്ടാം ബ്ലോക്കില്‍ തന്നെയാണ്. ആശാറാം ബാപ്പുവിന്റെ സെല്ലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിലായിരുന്നു 106-ാം നമ്പര്‍ തടവുകാരനായി സല്‍മാന്‍ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞത്.

ജയിലില്‍ സല്‍മാന് ലഭിച്ച പ്രത്യേക പരിഗണനയില്‍ ആശാറാം ബാപ്പു അസന്തുഷ്ടനാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. തന്നെ ഒരാള്‍ പോലും കാണാന്‍ വരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, അതേസമയം സല്‍മാന് നിരവധി സന്ദര്‍ശകരാണ് ജയിലില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയായതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സാധ്യമാവുന്നത്. ഇത് നീതികേടാണ്-ബാപ്പു പറഞ്ഞു.

ആശ്രമത്തിലെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത അന്തേവാസിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് കേസില്‍ 2013മല്‍ ജോധ്പുര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആശാറാം ബാപ്പു പത്ത് വര്‍ഷത്തെ ജയില്‍ശിക്ഷയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 25നാണ് ആശാറാം ബാപ്പുവിന്റെ കേസില്‍ അന്തിമ വിധി വരുന്നത്.

