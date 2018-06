പൃഥ്വിരാജ്, നസ്രിയ, പാര്‍വതി എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അഞ്ജലി മേനോന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കൂടെ. ഫഹദുമായുള്ള വിവാഹശേഷം നാലു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് നസ്രിയ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചിത്രത്തിന്.



ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചുകണ്ട് ഫഹദ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. തനിക്കൊരു കുടുംബം ഒരുക്കാനാണ് ജീവിതത്തിലെ നാല് സുവര്‍ണ വര്‍ഷങ്ങള്‍ നസ്രിയ വേണ്ടെന്ന് വച്ചതെന്നും താന്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ കാണാന്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ മുഖം വീണ്ടും കാണുന്നതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഫഹദ് കുറിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഫഹദിന്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡേയ്‌സ് എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയിലെ ഒരു സംഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സംവിധായിക അഞ്ജലി മേനോന്‍.

അഞ്ജലിയുടെ കുറിപ്പ്



'കൂടെ'യെ കുറിച്ചുള്ള ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ കുറിപ്പ് എനിക്കിഷ്ടമായി. അതെന്നെ നാല് വര്‍ഷം മുന്‍പ് സംഭവിച്ച ഒരു വിഷയത്തെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡെയ്സിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം പിരിയുന്നതിനെ കുറിച്ചോര്‍ത്ത് അല്പം സെന്റി അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍. അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ടിന് ശേഷം ഡിന്നറിന് ഞങ്ങള്‍ ഒത്തുകൂടി. ഫഹദ്, നസ്രിയ, ദുല്‍ഖര്‍, അമാല്‍, നിവിന്‍, റിന്ന, ലിറ്റില്‍. പിന്നെ ഞാനും. ഡിന്നറിന്റെ സമയത്ത് നസ്രിയ-ഫഹദ് വിവാഹം സംസാരവിഷയമായി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാല്‍ നസ്രിയയുടെ സിനിമാ ജീവിതം അവസാനിക്കും എന്നുള്ള പൊതുധാരണ സിനിമാ മേഖലയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഞങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചു. അത് കേട്ട് അസ്വസ്ഥനായ ഫഹദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ' അഞ്ജലി പ്ലീസ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചിത്രത്തില്‍ അവളെ കാസറ്റ് ചെയ്യൂ. നസ്രിയ അഭിനയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് ആരാണ് കരുതുന്നത്'.

ഞാന്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി..നാല് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം നസ്രിയ എന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ അവളുടെ അഭിനയം കാണാന്‍ ഫഹദ് ഞങ്ങളുടെ സെറ്റില്‍ എത്താറുണ്ട്. അവരെകുറിച്ചോര്‍ത്ത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തിരക്കുകളില്‍ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഫഹദിനോട് എനിക്ക് അപ്പോഴൊന്നും സംസാരിക്കാന്‍ പറ്റിയിരുന്നില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത്രയും പറയണമെന്നുണ്ട് ഫഹദ്, അവളുടെ ചിറകുകള്‍ക്കടിയിലെ കാറ്റായി നിങ്ങള്‍ നിലകൊള്ളുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്... ആശംസകള്‍ക്ക് നന്ദി ..സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കൂ...അഞ്ജലി കുറിച്ചു

