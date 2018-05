കുറച്ചു നാളുകളായി ഗോസ്സിപ്പ് കോളങ്ങളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് ആലിയ ഭട്ടും രണ്‍ബീര്‍ കപൂറും. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളായി. തനിക്ക് രണ്‍ബീറിനോട് ഒരു ക്രഷ് ഉണ്ടെന്ന് ആലിയ മുന്‍പ് അഭിമുഖങ്ങളില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്ന് തൊട്ടേ ഇരുവരെയും ചുറ്റിപറ്റി ഗോസിപ്പുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ബോളിവുഡ് നടി സോനം കപൂറിന്റെ വിവാഹത്തിന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തിയതോടെ ഈ ഗോസിപ്പുകള്‍ക്ക് ചൂട് പിടിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ മൗനം മതിയാക്കി രണ്‍ബീര്‍ തുറന്നു സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആലിയയുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന്. ജിക്യൂ മാഗസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു രണ്‍ബീറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

'ഇത് തീര്‍ത്തും പുതിയ അനുഭവമാണ്. എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് അമിതമായി സംസാരിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമില്ല, അതിന് അതിന്റേതായ സമയവും ഇടവും ആവശ്യമാണ്. ഒരു അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിലും വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ആലിയ ഇപ്പോള്‍ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. അവളുടെ പരിശ്രമം കാണുമ്പോള്‍, അഭിനയം കാണുമ്പോള്‍ ജീവിതത്തില്‍ പോലും ഞാന്‍ എന്താണോ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതാണ് അവള്‍ എനിക്ക് നല്‍കുന്നത്.

പ്രണയത്തിലാവുക എന്നത് വളരെ ആകാംക്ഷയുണര്‍ത്തുന്ന കാര്യമാണ്. പുതിയ കൗതുകങ്ങള്‍, പുതിയ വ്യക്തി, പുതിയ താളം...പഴയതെല്ലാം പുതിയതായി മാറുന്നു, അതായത് എല്ലാം മനോഹരവും പ്രണയാതുരവും ആകുന്നു. ഇപ്പോഴെനിക്ക് കൂടുതല്‍ സമചിത്തത കൈവന്നതായി തോന്നുന്നു. ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ മൂല്യം കല്‍പ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരാളുടെ വേദനയെ മുമ്പത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മനസിലാക്കാന്‍ എനിക്കിപ്പോള്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.' രണ്‍ബീര്‍ വ്യക്തമാക്കി

ആര്യന്‍ മുഖര്‍ജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്ര എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ആലിയയും രണ്‍ബീറും ഒരുമിച്ചഭിനയിക്കുന്നത്.

content highlights : Alia bhatt ranbeer kapoor love dating rumours ranbeer confirms he is in love with alia