ആലിയ ഭട്ട് നായികയായെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് റാസി. മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ പാക് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന കശ്മീരി യുവതി സെഹ്മത്തിന്റെ വേഷമാണ് ആലിയയ്ക്ക്. വിവാഹശേഷം ഇന്ത്യന്‍ ചാരയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതയാകുന്ന സെഹ്മതിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഘര്‍ഷഭരിതമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളാണ് റാസിയുടെ ഇതിവൃത്തം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഐ.പി.എല്‍ പ്രീ മാച്ച് ഷോയില്‍ റാസിയുടെ പ്രൊമോഷനുമായി ആലിയ എത്തിയിരുന്നു. കടുത്ത ക്രിക്കറ്റ് ആരാധികയായ ആലിയ ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് ചാരാനാകാന്‍ അനുയോജ്യനായ താരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോനിയാണ് ആലിയയുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ചാരാനാകാന്‍ അനുയോജ്യനായ താരം.

ഏത് ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിനാണ് മികച്ച ചാരനെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ആലിയയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

"ധോനിക്ക് മികച്ചൊരു ചാരനാകാന്‍ സാധിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവങ്ങളെല്ലാം അത്രയ്ക്ക് കൃത്യമാണ്, വേറെങ്ങോട്ടും മാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധോനിയാണ് ചാരനാകാന്‍ ഏറ്റവും മികച്ചയാള്‍" എന്നായിരുന്നു ആലിയയുടെ ഉത്തരം.

ഹരീന്ദര്‍ സിക്കയുടെ കോളിങ് സെഹ്മത് എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് റാസി എന്ന ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. മെയ് പതിനൊന്നിന് ചിത്രം തിയ്യേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

